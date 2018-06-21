

وكشفت تقارير بريطانية أخيرا عن عودة ليفربول للاهتمام بضم محرز الذي لا تزال صفقة انتقاله إلى "السيتي" معطلة لأسباب غامضة، لكن نفس المصادر أكدت أن المدير الفني الألماني للنادي يورغن كلوب يفاضل بين اللاعبين الثلاثة، ولم يستقر على اسم معين بعد، وأوضحت أن محرز المفضل كونه حراً من أي التزام حالياً، ولا يشارك في المونديال الروسي، ما يجعله متاحاً للبداية مبكرا في التحضيرات.



وفي المقابل لم يتمكن كلوب من حسم صفقة فقير بسبب الطلبات المالية الكبيرة للنادي الفرنسي، ولكنه وضع اسم المغربي زياش أيضاً في أجندته بعد تألقه اللافت مع ناديه الهولندي في الموسم المنصرم.



وفي سياق متصل، كشفت صحف بريطانية، أن محرز في قمة الغضب بسبب تعطل صفقة خروجه من ليستر سيتي بشكل مفاجئ، رغم أن المفاوضات قطعت أشواطاً متقدمة ولم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة.



ويخشى النجم الجزائري رياض محرز أن يواجه المصير المحتوم مجدداً، وأن يعيش نفس سيناريو الشتاء الماضي، إذ فشل في إقناع إدارة فريقه في تركه يرحل نحو مانشستر سيتي الإنكليزي.