تقوم العصابات المنظمة المنتشرة في دول العالم، برصد تحركات نجوم ومشاهير الأندية الأوروبية الكبرى، حتى تقوم بسرقة منازلهم أو سياراتهم، وفي بعض الأحيان تقوم بسلب ما يحملونه في الشوارع، لكن نجم إنتر ميلان الإيطالي تعرض للاحتيال المالي بشكل منظم.
وكشفت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، أن البلجيكي رادجا ناينغولان نجم إنتر ميلان الإيطالي، وقع ضحية عصابة منظمة كبيرة في العاصمة روما، حيث تمكنت من سرقة 150 ألف يورو من حسابه المصرفي، رغم أخذه جميع احتياطاته الأمنية المصرفية.
وأضافت الصحيفة، أن النجم البلجيكي رادجا ناينغولان تعرض للسرقة بطريقة احترافية مبتكرة، بعدما تمكنت العصابة من استنساخ أحد الشيكات المصرفية التي حررها لاعب خط الوسط في نادي إنتر ميلان أثناء وجوده في إمارة موناكو الفرنسية قبل عدة أيام.
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وأوردت الصحيفة، أن رادجا ناينغولان توجه مبارة إلى الشرطة في مدينة ميلانو، بعد أن اكتشف قيام أحدهم بسحب 150 ألف يورو من حسابه، عبر شيك مصرفي عليه توقيعه، من دون علم النجم البلجيكي، الذي فوجئ بما حدث له.
وختمت الصحيفة، أن العصابة الإيطالية تمكنت من نسخ شيك النجم البلجيكي، عندما قدمه قبل أسابيع عدة في أحد صالات القمار في إمارة موناكو الفرنسية، حتى يسدد رادجا ناينغولان الديون المترتبة عليه، ما قد يجعله يفكر بشكل جدي في الإقلاع عن العادة السيئة التي يعاني منها، بعد هذه الحادثة.
وكشفت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، أن البلجيكي رادجا ناينغولان نجم إنتر ميلان الإيطالي، وقع ضحية عصابة منظمة كبيرة في العاصمة روما، حيث تمكنت من سرقة 150 ألف يورو من حسابه المصرفي، رغم أخذه جميع احتياطاته الأمنية المصرفية.
وأضافت الصحيفة، أن النجم البلجيكي رادجا ناينغولان تعرض للسرقة بطريقة احترافية مبتكرة، بعدما تمكنت العصابة من استنساخ أحد الشيكات المصرفية التي حررها لاعب خط الوسط في نادي إنتر ميلان أثناء وجوده في إمارة موناكو الفرنسية قبل عدة أيام.
وأوردت الصحيفة، أن رادجا ناينغولان توجه مبارة إلى الشرطة في مدينة ميلانو، بعد أن اكتشف قيام أحدهم بسحب 150 ألف يورو من حسابه، عبر شيك مصرفي عليه توقيعه، من دون علم النجم البلجيكي، الذي فوجئ بما حدث له.
وختمت الصحيفة، أن العصابة الإيطالية تمكنت من نسخ شيك النجم البلجيكي، عندما قدمه قبل أسابيع عدة في أحد صالات القمار في إمارة موناكو الفرنسية، حتى يسدد رادجا ناينغولان الديون المترتبة عليه، ما قد يجعله يفكر بشكل جدي في الإقلاع عن العادة السيئة التي يعاني منها، بعد هذه الحادثة.
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