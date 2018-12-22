يملك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة ذهبية لدخول التاريخ مع فريقه برشلونة في بطولة الدوري الإسباني، وذلك لو سجل أهدافاً في مواجهة فريق سيلتا فيغو مساء اليوم على أرض ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري.
ويحتاج الأرجنتيني ليونيل ميسي لتسجيل "هاتريك" في مرمى فريق سيلتا فيغو من أجل تسجيل الهدف رقم 400 مع برشلونة في بطولة الدوري الإسباني، ويُثبت للجميع أنه الأفضل في تاريخ النادي "الكتالوني" تاريخياً وخصوصاً في السنوات العشر الأخيرة.
ومنذ موسم 2004-2005، لم يتوقف ليونيل ميسي عن التسجيل مع برشلونة، منذ أن سجل هدفه الأول في ذلك الموسم. لينطلق بعد ذلك في رحلة تسجيل الأهداف وصولاً إلى الهدف رقم 397 الذي سجله في الأسبوع الماضي ضد فريق إسبانيول.
وسجل ميسي أهدافه الـ 397 على الشكل التالي: 2005-2006 (6)، 2006-2007 (14)، 2007-2008 (10)، 2008-2009 (23)، 2009-2010 (34)، 2010-2011 (31)، 2011-2012 (50)، 2012-2013 (46)، 2013-2014 (28)، 2014-2015 (43)، 2015-2016 (26)، 2016-2017 (37)، 2017-2018 (34)، 2018-2019 (14).
ويحتاج الأرجنتيني ليونيل ميسي لتسجيل "هاتريك" في مرمى فريق سيلتا فيغو من أجل تسجيل الهدف رقم 400 مع برشلونة في بطولة الدوري الإسباني، ويُثبت للجميع أنه الأفضل في تاريخ النادي "الكتالوني" تاريخياً وخصوصاً في السنوات العشر الأخيرة.
ومنذ موسم 2004-2005، لم يتوقف ليونيل ميسي عن التسجيل مع برشلونة، منذ أن سجل هدفه الأول في ذلك الموسم. لينطلق بعد ذلك في رحلة تسجيل الأهداف وصولاً إلى الهدف رقم 397 الذي سجله في الأسبوع الماضي ضد فريق إسبانيول.
وسجل ميسي أهدافه الـ 397 على الشكل التالي: 2005-2006 (6)، 2006-2007 (14)، 2007-2008 (10)، 2008-2009 (23)، 2009-2010 (34)، 2010-2011 (31)، 2011-2012 (50)، 2012-2013 (46)، 2013-2014 (28)، 2014-2015 (43)، 2015-2016 (26)، 2016-2017 (37)، 2017-2018 (34)، 2018-2019 (14).
وفي حال سجل ليونيل ميسي "هاتريك" في مرمى سيلتا فيغو، فإن جماهير ملعب "كامب نو" ستحتفل من المدرجات بنجمها الأول قبل الدخول في عطلة الأعياد، هذا بالإضافة لتصدره قائمة هدافي "الليغا" عن جدارة واستحقاق.
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