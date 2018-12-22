

وفي حال سجل ليونيل ميسي "هاتريك" في مرمى سيلتا فيغو، فإن جماهير ملعب "كامب نو" ستحتفل من المدرجات بنجمها الأول قبل الدخول في عطلة الأعياد، هذا بالإضافة لتصدره قائمة هدافي "الليغا" عن جدارة واستحقاق.