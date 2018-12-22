وتحرص الإدارة على وجود لاعب واحد على الأقل من ذوي الخبرة في كل مركز خلال الموسم المقبل فصاعداً، بالتالي فإن مودريتش يعتبر الرجل الأنسب لقيادة خط الوسط، في الوقت الذي ينظر فيه إلى مواطنه إيفان بيريسيتش على أنه من أبرز العناصر في الخط الأمامي.



وكان صاحب الكرة الذهبية في 2018 قريباً جداً من الانتقال إلى إنتر في الصيف الماضي، بعد محادثات مع إدارة النادي، لكن الفريق الملكي رفض السماح لمودريتش بمغادرة الفريق، الذي فرط بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمدرب زين الدين زيدان.





وستكون محاولات إنتر أكثر قوة في العام المقبل عما كانت عليه في الموسم الماضي، في الوقت الذي يحرص فيه اللاعب على خوض تجربة جديدة، ومغادرة القلعة البيضاء، التي لا تمر بأفضل حالاتها خلال الوقت الحالي، بعد التراجع الكبير بنتائج الدور المحلي وبطولة دوري أبطال أوروبا.