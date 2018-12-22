ودخل مدافع فريق أرسنال، اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، في احتكاك مع مهاجم بيرنلي، آشلي بارنس، بعد كرة مشتركة على الخط الجانبي، في لقطة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، التي تساءل روادها فيما إذا كانت المواجهة بين الفريقين بكرة القدم أو رياضة الرغبي المعروفة بمثل هكذا التحامات، ليتدخل بعدها لاعب "المدفعجية" أليكس إيوبي لفض هذا الاشتباك.



وكان أرسنال قد حسم المواجهة بأهداف الغابوني بيير أوباميانغ، الذي سجل ثنائية، في الدقيقتين 14 و48، وأضاف النيجيري أليكس إيوبي الهدف الثالث في الوقت المضاف، فيما أحرز آشلي بارنس هدف بيرنلي، في الدقيقة 63، ليواصل الفريق اللندني احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة الإنكليزية، بعد وصوله للنقطة 37، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد بيرنلي عند 12 نقطة، في المركز 18 القريب من منطقة الهبوط.