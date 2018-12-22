خطف أندروس تاونسيند نجم خط وسط نادي كريستال بالاس الأضواء بشدة، بعدما سجل هدفاً عالمياً في شباك مُضيفه مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الأسبوع 18 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وبينما كان أبناء المدرب الإسباني بيب غوارديولا يبحثون عن الهدف الثاني لهم، فاجأ لاعبو كريستال بالاس نظراءهم في مانشستر سيتي بكرة طولية عرضية، إثر تنفيذهم لركلة حرة غير مباشرة احتسبها حكم اللقاء، لكنها لم تكتمل بسبب تدخل أحد المدافعين الذي أبعد الكرة عن منطقة جزائه، إلا أنها وصلت إلى أندروس تاونسيند.





اقــرأ أيضاً نجم الإنتر يقع ضحية عصابة منظمة



وأطلق أندروس تاونسيند تسديدة صاروخية بعيدة المدى لا تصدّ ولا تردّ، استقرت في شباك البرازيلي إديرسون مورايس حارس نادي مانشستر سيتي في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، لتصبح النتيجة 1-2 للضيوف.



وسارع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعادة نشر التسجيل المصوّر للهدف الذي أحرزه الإنكليزي أندروس تاونسيند في شباك السيتي، إذ علّق أحدهم قائلاً: "ما هذه التسديدة يا نجم كريستال بالاس"، بينما اكتفى أحدهم بالتعليق بأن الهدف حارق للشباك، في حين أُطلق عليه هدف الموسم بلا منازع.



