دخل النجم الألماني توني كروس مهندس العمليات في خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني تاريخ بطولة كأس العالم للأندية 2018، بعدما ساهم في فوز فريقه بالبطولة الثالثة على التوالي والرابعة خلال السنوات الخمس الماضية، إثر فوزه على العين في نهائي المونديال، مستغلاً رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأصبح في رصيد الألماني توني كروس نجم نادي ريال مدريد خمس بطولات لكأس العالم للأندية، ليتفوق على زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر الفريق الإسباني متوجهاً إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن قاد الميرينغي إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في نهائي كييف ضد ليفربول الإنكليزي.
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وحقق النجم الألماني توني كروس لقب بطولة كأس العالم للأندية في خمس مناسبات، إذ تمكن من التتويج مع فريقه السابق بايرن ميونخ في موسم 2012 /2013، وأربع مرات مع ريال مدريد في (2014، و2016، 2017، و2018)، بينما أضاع كريستيانو رونالدو على نفسه فرصة دخول تاريخ المسابقة العالمية، مع زميله الألماني، لأنه حققها في أربع مناسبات، ثلاث منها مع الملكي وواحدة مع مانشستر يونايتد الإنكليزي في عام 2008.
وساهم النجم الألماني توني كروس بفوز نادي ريال مدريد على مُضيفه العين في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي مونديال الأندية 2018، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، سجلها الكرواتي لوكا مودريتش (14)، والإسباني ماركوس يورينتي (60)، والقائد سيرجيو راموس (78)، والمصري نادي يحيى هدف عن طريق الخطأ (96)، بينما أحرز الهدف الوحيد للعين الظهير الأيسر الياباني تسوكاسا شيوتاني (86).
(العربي الجديد)
وأصبح في رصيد الألماني توني كروس نجم نادي ريال مدريد خمس بطولات لكأس العالم للأندية، ليتفوق على زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر الفريق الإسباني متوجهاً إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن قاد الميرينغي إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في نهائي كييف ضد ليفربول الإنكليزي.
وحقق النجم الألماني توني كروس لقب بطولة كأس العالم للأندية في خمس مناسبات، إذ تمكن من التتويج مع فريقه السابق بايرن ميونخ في موسم 2012 /2013، وأربع مرات مع ريال مدريد في (2014، و2016، 2017، و2018)، بينما أضاع كريستيانو رونالدو على نفسه فرصة دخول تاريخ المسابقة العالمية، مع زميله الألماني، لأنه حققها في أربع مناسبات، ثلاث منها مع الملكي وواحدة مع مانشستر يونايتد الإنكليزي في عام 2008.
وساهم النجم الألماني توني كروس بفوز نادي ريال مدريد على مُضيفه العين في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي مونديال الأندية 2018، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، سجلها الكرواتي لوكا مودريتش (14)، والإسباني ماركوس يورينتي (60)، والقائد سيرجيو راموس (78)، والمصري نادي يحيى هدف عن طريق الخطأ (96)، بينما أحرز الهدف الوحيد للعين الظهير الأيسر الياباني تسوكاسا شيوتاني (86).
(العربي الجديد)
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