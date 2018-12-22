وفشل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في العودة لهز الشباك بهذه البطولة، ليخفق في حسم الفرص، حتى السهلة منها.
وخلال مجريات اللقاء الختامي، صبت جماهير الفريق الملكي جام غضبها على المهاجم الفرنسي، بعد أن واصل هوايته في إهدار الفرص، في العديد من المناسبات، التي كانت كفيلة بحسم اللقاء مبكراً وبنتيجة ثقيلة، لكن يبدو أن بنزيمة لم يخالف توقعات الأنصار، واستمر بإضاعة الفرص السهلة.
وعبّرت جماهير الملكي عن غضبها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إذ كتب مشجع للريال "بنزيمة موهبة كروية فريدة من نوعها، وبكل مباراة يقدم موهبته وإبداعه في تضييع الأهداف والفرص المحققة"، فيما كتبت مناصرة مدريدية: "هل من الممكن أن يستمر بنزيمة لأكثر من هذه الفترة، 9 سنوات صعبة مع اللاعب".
وكان الفريق الملكي قد احتفظ بلقب مونديال الأندية للعام الثالث على التوالي، بعد فوزه على العين 4 /1، إذ سجل لوكا مودريتش وماركوس لورينتي وسيرجيو راموس، ويحيى نادر لاعب العين بالخطأ في مرماه، أهداف ريال مدريد، فيما جاء هدف العين الوحيد عن طريق تسوكاسا شيوتاني، ليرفع "الميرنغي" رصيده في تلك البطولة إلى 4 ألقاب، منفردًا بصدارة قائمة الأندية الأكثر فوزاً باللقب.
وفشل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في العودة لهز الشباك بهذه البطولة، ليخفق في حسم الفرص، حتى السهلة منها.
وخلال مجريات اللقاء الختامي، صبت جماهير الفريق الملكي جام غضبها على المهاجم الفرنسي، بعد أن واصل هوايته في إهدار الفرص، في العديد من المناسبات، التي كانت كفيلة بحسم اللقاء مبكراً وبنتيجة ثقيلة، لكن يبدو أن بنزيمة لم يخالف توقعات الأنصار، واستمر بإضاعة الفرص السهلة.
وعبّرت جماهير الملكي عن غضبها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إذ كتب مشجع للريال "بنزيمة موهبة كروية فريدة من نوعها، وبكل مباراة يقدم موهبته وإبداعه في تضييع الأهداف والفرص المحققة"، فيما كتبت مناصرة مدريدية: "هل من الممكن أن يستمر بنزيمة لأكثر من هذه الفترة، 9 سنوات صعبة مع اللاعب".
وكان الفريق الملكي قد احتفظ بلقب مونديال الأندية للعام الثالث على التوالي، بعد فوزه على العين 4 /1، إذ سجل لوكا مودريتش وماركوس لورينتي وسيرجيو راموس، ويحيى نادر لاعب العين بالخطأ في مرماه، أهداف ريال مدريد، فيما جاء هدف العين الوحيد عن طريق تسوكاسا شيوتاني، ليرفع "الميرنغي" رصيده في تلك البطولة إلى 4 ألقاب، منفردًا بصدارة قائمة الأندية الأكثر فوزاً باللقب.
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