وقبل خوض المباراة النهائية يتصدر فريق برشلونة قائمة الأبطال المُتوجين باللقب، وذلك بعد أن حصد اللقب أعوام 2009، 2011 و2015 كما حل وصيفاً في عام 2006. في وقت يحتل ريال مدريد المركز الثاني بحصده اللقب العالمي أعوام 2014، 2016 و2017.



أما صاحب المركز الثالث، فهو كورينثيانز البرازيلي برصيد لقبين عامي 2000 و2012، أما فريق ساو باولو فحقق اللقب مرة واحدة في عام 2005، ومثله فريق إنترناسيونال بلقب في عام 2006 ومثله فريق ميلان الإيطالي الذي حصد اللقب في عام 2007.



في المقابل حقق فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي ومثله إنتر ميلان الإيطالي لقب بطولة مونديال الأندية عامي 2008 و2010 على الترتيب، كما وحصد فريق بايرن ميونخ الألماني اللقب مرة واحدة في عام 2013 بعد أن تُوج بلقب دوري الأبطال آنذاك.







أما الأندية التي لم تُحقق اللقب وحلت وصيفة فهي على الشكل التالي: فاسكو دي غاما في عام 2000، ليفربول عام 2005، بوكا جونيورز في عام 2007، كويتو الاكوادوري 2008، إستوديانتيس 2009، مازيمبي 2010، سانتوس 2010، تشيلسي 2012، الرجاء المغربي 2013، سان لورينزو 2014، ريفر بليت 2015، كاشيما أنتلرز 2016 وغريميو 2017.



فهل يخطف ريال مدريد اللقب ويتصدر قائمة الأبطال في بطولة مونديال الأندية، ليتربع أيضاً على عرش الكرة العالمية مرة جديدة بعد سيطرته في ثلاث سنوات متتالية تربع فيها على عرش الكرة الأوروبية بعد حصده لقب دوري الأبطال؟