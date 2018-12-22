سمحت شركة "إي أي سبورت" الأميركية القائمة على صناعة لعبة "فيفا"، خلال السنوات الماضية لمطوريها بالعمل على تحسين تصاميم وجوه اللاعبين في اللعبة خلال السنوات الماضية، حتى يشبهوا مشاهير عالم الكرة في الحقيقة.
لكن حتى مع التطور التكنولوجي في الشركة الأميركية، إلا أن فريق مطوريها يخطئ أحياناً، فيعترض بعض لاعبي الكرة على أشكالهم المُصممة في لعبة "فيفا"، فقد قام البلجيكي أكسيل فيتسل نجم بروسيا دورتموند الألماني، بالاعتراض على شكله في الإصدار الأخير للعبة "فيفا 19".
واستغل نجم بروسيا دورتموند الألماني، إصدار شركة "إي أي سبورت" الأميركية تشكيلة فريق الأسبوع، بناءً على أدائهم مع أنديتهم في الدوريات المحلية، ليرسل البلجيكي أكسيل فيتسل رسالة إلى مطوري الشركة.
ونشر النجم البلجيكي أكسيل فيتسل على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة تظهره في لعبة "فيفا 19" الجديدة، ليعلق قائلاً على اختياره ضمن تشكيلة الأسبوع: "شكراً لكم، ولكن يجب عليكم أن تعدلوا شكلي في لعبتكم أولاً"، مع إرفاقه لوجه مبتسم.
وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مع نجم بروسيا دورتموند الألماني، إذ وضع أحدهم صورته في اللعبة، ليقول له إنه يشبهك تماماً، بينما وضع أحدهم صورته في لعبة أخرى، لينصحه قائلاً: "أنت تلعب في المكان الخطأ".
سمحت شركة "إي أي سبورت" الأميركية القائمة على صناعة لعبة "فيفا"، خلال السنوات الماضية لمطوريها بالعمل على تحسين تصاميم وجوه اللاعبين في اللعبة خلال السنوات الماضية، حتى يشبهوا مشاهير عالم الكرة في الحقيقة.
لكن حتى مع التطور التكنولوجي في الشركة الأميركية، إلا أن فريق مطوريها يخطئ أحياناً، فيعترض بعض لاعبي الكرة على أشكالهم المُصممة في لعبة "فيفا"، فقد قام البلجيكي أكسيل فيتسل نجم بروسيا دورتموند الألماني، بالاعتراض على شكله في الإصدار الأخير للعبة "فيفا 19".
واستغل نجم بروسيا دورتموند الألماني، إصدار شركة "إي أي سبورت" الأميركية تشكيلة فريق الأسبوع، بناءً على أدائهم مع أنديتهم في الدوريات المحلية، ليرسل البلجيكي أكسيل فيتسل رسالة إلى مطوري الشركة.
ونشر النجم البلجيكي أكسيل فيتسل على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة تظهره في لعبة "فيفا 19" الجديدة، ليعلق قائلاً على اختياره ضمن تشكيلة الأسبوع: "شكراً لكم، ولكن يجب عليكم أن تعدلوا شكلي في لعبتكم أولاً"، مع إرفاقه لوجه مبتسم.
وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مع نجم بروسيا دورتموند الألماني، إذ وضع أحدهم صورته في اللعبة، ليقول له إنه يشبهك تماماً، بينما وضع أحدهم صورته في لعبة أخرى، لينصحه قائلاً: "أنت تلعب في المكان الخطأ".
نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا وتابعة لأطراف ثالثة لدراسة و تحليل استخدام الموقع الالكتروني وتحسين خدماتنا و وظائف الموقع. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق