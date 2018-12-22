وقع النجم الفرنسي نبيل فقير قائد أولمبيك ليون ومنتخب الديوك، ضحية احتيال كبيرة تعود إلى عام 2015، حين خضع لتحقيق أمام المدعي العام في العاصمة النمساوية فيينا، لسماع أقواله في القضية.
وكشفت صحيفة "لوفيغارو"، أن محامي النجم نبيل فقير اعتبر موكله قد وقع ضحية شبكة متخصصة في الاحتيال المصرفي على كبار السنّ في السنوات الأخيرة، استخدمت الحساب البنكي لقائد أولمبيك ليون مرتين من دون علمه.
وأكد لاندون محامي نبيل فقير بطل العالم، أنه قدم كل الإثباتات التي تدل على براءة موكله، بعدما تم استخدام حساب قائد أولمبيك ليون مرتين، من الشبكة المحتالة الكبرى، إذ سيتقدم بشكوى ضد كل الاتهامات الموجهة لموكله.
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ونقلت الصحيفة عن البيان الذي نشره محامي النجم الفرنسي نبيل فقير قوله: "لقد تعاونت بشكل كامل مع أجهزة التحقيق وجلسات القضاء، وأبلغتهم أنه لا علاقة لي بهذه القضية، وتم الحصول على الأموال من حسابي المصرفي بطريقة احتيالية، والتحركات المالية جرت دون علمي أبداً".
من جهته، أكد المدرب الفرنسي برونو جينيسيو المدير الفني لنادي أولمبيك ليون في مؤتمر صحافي، أن قائد الفريق لم يتأثر بكل الاتهامات التي طاولته، لأنه يتسم بعقلية احترافية شديدة، موضحاً بقوله: "لم أقم بالحديث معه حول القضية، لكنني لست قلقاً بشأنه، لأنه يتدرب معنا بكل جدية، وقدم أعلى المستويات الفنية الرائعة في المباريات الأخيرة".
وكشفت صحيفة "لوفيغارو"، أن محامي النجم نبيل فقير اعتبر موكله قد وقع ضحية شبكة متخصصة في الاحتيال المصرفي على كبار السنّ في السنوات الأخيرة، استخدمت الحساب البنكي لقائد أولمبيك ليون مرتين من دون علمه.
وأكد لاندون محامي نبيل فقير بطل العالم، أنه قدم كل الإثباتات التي تدل على براءة موكله، بعدما تم استخدام حساب قائد أولمبيك ليون مرتين، من الشبكة المحتالة الكبرى، إذ سيتقدم بشكوى ضد كل الاتهامات الموجهة لموكله.
ونقلت الصحيفة عن البيان الذي نشره محامي النجم الفرنسي نبيل فقير قوله: "لقد تعاونت بشكل كامل مع أجهزة التحقيق وجلسات القضاء، وأبلغتهم أنه لا علاقة لي بهذه القضية، وتم الحصول على الأموال من حسابي المصرفي بطريقة احتيالية، والتحركات المالية جرت دون علمي أبداً".
من جهته، أكد المدرب الفرنسي برونو جينيسيو المدير الفني لنادي أولمبيك ليون في مؤتمر صحافي، أن قائد الفريق لم يتأثر بكل الاتهامات التي طاولته، لأنه يتسم بعقلية احترافية شديدة، موضحاً بقوله: "لم أقم بالحديث معه حول القضية، لكنني لست قلقاً بشأنه، لأنه يتدرب معنا بكل جدية، وقدم أعلى المستويات الفنية الرائعة في المباريات الأخيرة".
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