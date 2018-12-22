يبدو أن روبرتو سوريانو لاعب تورينو لم يدرك جيداً حجم العداوة مع النادي الغريم يوفنتوس، لذا دفع الثمن غاليا على تصرف بسيط بعد أن أظهر إعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم السيدة العجوز.
وفرضت إدارة تورينو غرامة مالية على سوريانو، بعد أن وضع علامة "إعجاب" على صورة نشرها البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، واعتبرها النادي إهانة له وللجماهير.
وانضم سوريانو إلى تورينو هذا العام على سبيل الإعارة، قادماً من فياريال الإسباني لكنه ربما لن يستمر في النادي الإيطالي، بعد هذا التصرف تجاه رونالدو بسبب كثرة التكهنات حول انتقاله إلى كالياري.
ولم يكتف سوريانو لاعب منتخب إيطاليا بوضع إعجاب على صورة رونالدو وحسب، بل أبدى اعجابه بصورة أخرى نشرها يوفنتوس احتفالا بهدفه رقم 5000 في الكالتشو وجاء عبر "صاروخ ماديرا" أيضا.
وحسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ديربي المدينة الأول له عندما قاد اليوفي للفوز في ملعب تورينو 1-0 بركلة جزاء ليعزز صدارة السيدة العجوز بعد 15 انتصارا في 16 مباراة بينما يحتل تورينو المركز 11.
وفرضت إدارة تورينو غرامة مالية على سوريانو، بعد أن وضع علامة "إعجاب" على صورة نشرها البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، واعتبرها النادي إهانة له وللجماهير.
وانضم سوريانو إلى تورينو هذا العام على سبيل الإعارة، قادماً من فياريال الإسباني لكنه ربما لن يستمر في النادي الإيطالي، بعد هذا التصرف تجاه رونالدو بسبب كثرة التكهنات حول انتقاله إلى كالياري.
ولم يكتف سوريانو لاعب منتخب إيطاليا بوضع إعجاب على صورة رونالدو وحسب، بل أبدى اعجابه بصورة أخرى نشرها يوفنتوس احتفالا بهدفه رقم 5000 في الكالتشو وجاء عبر "صاروخ ماديرا" أيضا.
وحسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ديربي المدينة الأول له عندما قاد اليوفي للفوز في ملعب تورينو 1-0 بركلة جزاء ليعزز صدارة السيدة العجوز بعد 15 انتصارا في 16 مباراة بينما يحتل تورينو المركز 11.
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