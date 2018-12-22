ونجح راشفورد في ترجمة كرة ثابتة من مسافة بعيدة وبطريقة مميزة، هزّ من خلالها الشباك مبكراً عند الدقيقة الثالثة، ليرزع الفرحة على محيا المدرب الجديد، وكادره المساعد، الذين قادوا المواجهة الأولى على رأس الجهاز الفني للشياطين الحمر خلال لقاء كارديف سيتي، والذي جاء لحساب الجولة الثامنة عشرة للدوري الإنكليزي الممتاز.







ويطمح المدرب الشاب، لإعادة يونايتد إلى السكة الصحيحة، بعد سلسلة من النتائج السلبية على مستوى مسابقة الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، بعد تعيينه مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم خلفا لمورينيو المقال، وارتبط سولسكاير صاحب الـ45 عاماً بيونايتد لفترة ناهزت 15 عاماً، كلاعب بين أعوام 1996 و2007، وبعدها مدرباً للفريق الرديف، كما خاض تجربتين تدريبيتين، مع كارديف سيتي لبضعة أشهر عام 2014.