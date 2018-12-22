وحاز مسعود أوزيل نجم نادي أرسنال إعجاب الجماهير الكروية، بعدما كان سبباً رئيسياً في إحراز الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هدفاً في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، إثر تمريرة سحرية متقنة من الألماني خدعت مدافعي بيرنلي، الذين ظنوا أنه سيقوم بإعطاء الكرة لزميله بشكل طولي.ولم يكتفِ مسعود أوزيل بالتمريرة الحاسمة التي ساهمت بالهدف الأول لنادي أرسنال، بل استطاع إعطاء 34 تمريرة في المباراة بشكل صحيح 100 بالمئة، بحسب ما نشرته شبكة "سكواكا" البريطانية للإحصاءات الرياضية.وبعد انتهاء اللقاء، الذي سطعت فيه شمس النجم الألماني مسعود أوزيل مرة أخرى في سماء الكرة الإنكليزية، بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في ظهره، سارع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، إلى كيل المديح لقائد المدفعجية الذي عاد لنثر سحره الكروي، الذي افتقدته جماهير كرة القدم.وشكر أحد مشجعي أرسنال الإنكليزي لاعبي ناديه على المتعة التي قدموها لهم في لقاء بيرنلي، لكن وجه الثناء جاء خاصة للنجم الألماني مسعود أوزيل، إذ وصفه بأنه يستطيع أن يكون فريقاً بنفسه بسبب ما يمتاز به من مهارات فنية كبيرة، بينما عبّر أحدهم أنه ملّ الكلام الفارغ الذي يقال، وعلى قائد المدفعجية أن يلعب كل المباريات القادمة منذ بدايتها.وكتب أحدهم: "العودة إلى طريق الانتصارات، كولاسيناك أنت وحش في الدفاع، ومسعود أوزيل كعادته ساحرنا المعتاد"، بينما وضع أحدهم صورة توضح الفرق في نظرة المشاهدين حول كيف سيمرر النجم الألماني الكرة لزميله، وكيفية رؤية مسعود أوزيل للأمر من زاويته الخاصة، التي شبهها بأنها نظرة عامة وشاملة ولديه 100 بالمئة من الرؤية الكاملة لما يحدث فوق أرض الميدان.وغرد آخر بقوله: "لقد تركت مذاكرتي وجلست أحسب عدد الدقائق التي لعبها أوزيل، وقارنته بدي بروين، وسيلفا، ومحرز، وحسبت لكل واحد منهم على حدة، من أجل مقارنة التمريرات الحاسمة في ما بينهم، تبين أن أوزيل أفضل من الإسباني سيلفا، لكن اتضح أن البلجيكي أحسن منه.من جانب آخر، اعتبر أحدهم أن انتصار أرسنال سيعيد الثقة للجميع بعد تعرض الفريق لهزّتين، بسبب الخسارتين، وأفضل ما في المباراة عودة أوباميانغ للتسجيل وتألق أوزيل، والأمر المزعج والمشترك بين فترتي إيمري وفينغر هو الإصابات.