شهدت المباراة التي جمعت بين ناديي ميدستون وضيفه برينس أوف ويلز للسيدات على ملعب "غالاهار"، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس "كينت" للسيدات، الذي يقام للفرق التي تنافس في الدرجة السابعة حدثاً غريباً أثار استغراب جماهير كرة القدم.
وبينما كانت لاعبات نادي ميدستون يبحثن عن الهدف الثالث في الشوط الأول، عبر هجمة منظمة بدأت من رمية تماس، ووصلت إلى منطقة جزاء الفريق الضيف، من خلال تمريراتهن القصيرة البينية فيما بينهن، ارتكبت حارسة برينس أوف ويلز خطأً فادحاً، بعدما خرجت من مرماها كي تبعد الكرة.
لكن حارسة نادي برينس أوف ويلز لم تستطع إبعاد الكرة، وإنما مررتها لمهاجمة ميدستون رغم محاولة زميلتها إبعادها والدفاع عن مرماها، إلا أنها لم تتمكن بدورها من ترجمة الفرصة الذهبية التي لاحت لها، نتيجة عدم تسديدها واكتفت فقط بلمسها.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل قامت لاعبة برينس أوف ويلز، بزيادة الأمر سوءاً بسبب تدخلها غير المبرر، لأن الكرة كانت في طريقها إلى خارج الملعب، لكن المدافعة أهدت أصحاب الأرض هدفاً خيالياً لم يكن ممكنا، وسط استغراب ودهشة الحاضرين.
وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، بعد انتهاء المباراة بفوز ميدستون على برينس أوف ويلز (12-0) إلى التعليق على الهدف الثالث، حيث وصفوه بالمروع، بينما استغرب البعض من مشاهدتهم لهذا الهدف، في حين أطلق البقية النكات على الهدف الغريب.
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