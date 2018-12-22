استغل النجم الإسباني سرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد، الهدف الذي سجله في نهائي كأس العالم للأندية أمام نظيره العين، لتوجيه رسالتين مباشرتين على أرضية الملعب للجميع.
وبعد تسجيله الهدف، فاجأ راموس الجميع بطريقة احتفاله، حين ركض وقفز في الهواء على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يشير بإصبعيه إلى اسمه في الخلف.
وبدل راموس قليلاً بطريقة الاحتفال التي اشتهر بها رونالدو، حين كان يقفز ويفتح قدميه ويديه معاً، وهو الذي رحل إلى يوفنتوس في مطلع الموسم الحالي.
ورأى بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن راموس وجّه رسالة لرونالدو، الذي صرّح في وقت سابق أن الأجواء عائلية في يوفنتوس، وهذا الأمر انتقده قائد الميرنغي.
وبعد هذا الاحتفال، اتجه راموس إلى زملائه على الخط، الذين كانوا يقومون بالعمليات الإحمائية، وتحديداً نحو زميله إيسكو، الذي دخل في مشاكل عديدة مع الجماهير في الآونة الأخيرة.
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وبهذه الرسالة أكد راموس للجميع أنه يدعم إيسكو، أحد أفضل اللاعبين الإسبان، الذي قيل في الفترة الأخيرة أنه قد يغادر النادي الملكي، خاصة أن علاقته بالمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري ليست بأفضل حال.
(العربي الجديد)
وبعد تسجيله الهدف، فاجأ راموس الجميع بطريقة احتفاله، حين ركض وقفز في الهواء على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يشير بإصبعيه إلى اسمه في الخلف.
وبدل راموس قليلاً بطريقة الاحتفال التي اشتهر بها رونالدو، حين كان يقفز ويفتح قدميه ويديه معاً، وهو الذي رحل إلى يوفنتوس في مطلع الموسم الحالي.
ورأى بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن راموس وجّه رسالة لرونالدو، الذي صرّح في وقت سابق أن الأجواء عائلية في يوفنتوس، وهذا الأمر انتقده قائد الميرنغي.
|Twitter Post
وبعد هذا الاحتفال، اتجه راموس إلى زملائه على الخط، الذين كانوا يقومون بالعمليات الإحمائية، وتحديداً نحو زميله إيسكو، الذي دخل في مشاكل عديدة مع الجماهير في الآونة الأخيرة.
وبهذه الرسالة أكد راموس للجميع أنه يدعم إيسكو، أحد أفضل اللاعبين الإسبان، الذي قيل في الفترة الأخيرة أنه قد يغادر النادي الملكي، خاصة أن علاقته بالمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري ليست بأفضل حال.
|Twitter Post
(العربي الجديد)
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