بادرت جماهير فريق ريال بيتيس الإسباني، باحتفال مميز بأعياد الميلاد ورأس السنة، وجاء بطريقة خاصة، قبل مواجهة فريقهم أمام إيبار، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1/1، في الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.
وألقت جماهير الفريق الأندلسي، مجموعة كبيرة من الدمى وألعاب الأطفال على أرضية استاد "بينتو فيامارين"، وذلك في الاستراحة بين الشوطين، لإهدائها إلى الأطفال المحتاجين احتفالاً بـ"الكريسماس"، في لقطة مميزة تناقلها وأشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان بيتيس قد سقط في فخ التعادل أمام إيبار، بهدف سجله أنطونيو سانابريا في الدقيقة 21، فيما تعادل للضيوف فابيان أوريانا في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، ليرفع الفريق المحلي رصيده إلى 26 نقطة، انفرد من خلالها بالمركز السادس مؤقتًا في جدول مسابقة الدوري الإسباني، فيما رفع إيبار رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر.
بادرت جماهير فريق ريال بيتيس الإسباني، باحتفال مميز بأعياد الميلاد ورأس السنة، وجاء بطريقة خاصة، قبل مواجهة فريقهم أمام إيبار، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1/1، في الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.
وألقت جماهير الفريق الأندلسي، مجموعة كبيرة من الدمى وألعاب الأطفال على أرضية استاد "بينتو فيامارين"، وذلك في الاستراحة بين الشوطين، لإهدائها إلى الأطفال المحتاجين احتفالاً بـ"الكريسماس"، في لقطة مميزة تناقلها وأشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان بيتيس قد سقط في فخ التعادل أمام إيبار، بهدف سجله أنطونيو سانابريا في الدقيقة 21، فيما تعادل للضيوف فابيان أوريانا في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، ليرفع الفريق المحلي رصيده إلى 26 نقطة، انفرد من خلالها بالمركز السادس مؤقتًا في جدول مسابقة الدوري الإسباني، فيما رفع إيبار رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر.
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