

وبعد المباراة قال راكيتيتش إن الحكم وجه له سباباً وإهانات عدة مرات خلال المباراة، موضحاً: "من يعرفني جيداً، يعرف أنني لا أنفعل بسهولة، لكن الحكم شتمني عدة مرات بعبارات مهينة، أنا أحترم الجميع، لكن عندما يهينني أحد لا يمكنني الصمت".





ويعمل ماروفو بإدارة مباريات الدوري الأميركي منذ عام 2002، لكنه عوقب بالايقاف لمدة عام بسبب التحكيم السيئ، رغم اختياره كأفضل حكم في المسابقة عام 2008، وأدار هذا العام مباراة لأول مرة في كأس العالم خلال فوز بلجيكا 5/2 على تونس في دور المجموعات بعد إدارة مباريات على مستوى الكونكاكاف فقط.





وأثار الحكم الزامبي جاني سيكازو جدلاً كبيراً في نهائي مونديال الأندية 2016، عندما رفض إعطاء سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بطاقة حمراء، رغم أنه أمسك بالإنذار الثاني، لكنه تراجع عن موقفه قبل الانتقال لوقت إضافي في مواجهة كاشيما الياباني.