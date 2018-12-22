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وكانت شباك أولسين قد استقبلت هدفاً في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول، عبر رأسية الهداف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، الذي تمكن من تسجيل 6 أهداف على ملعب يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وهو رقم قياسي له منذ انضمامه للبيانكونيري، لينجح في رفع رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، لحتل بها المركز السابع في ترتيب هدافي مسابقة الكالتشيو، فيما أضاف دوغلاس كوستا الهدف الثاني في آخر أنفاس اللقاء.