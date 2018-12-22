ونجح الحارس في حرمان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من هدف بعد رأسية متقنة، حولها بمهارة إلى ضربة ركنية، قبل أن يتألق من جديد بعد ثوانٍ قليلة، ليحرم "الدون" من جديد، إثر محاولة على بعد أمتار قليلة من المرمى، لكن الحارس وبرد فعلٍ عالٍ أنقذ فريقه من هدف محقق.
وكانت شباك أولسين قد استقبلت هدفاً في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول، عبر رأسية الهداف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، الذي تمكن من تسجيل 6 أهداف على ملعب يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وهو رقم قياسي له منذ انضمامه للبيانكونيري، لينجح في رفع رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، لحتل بها المركز السابع في ترتيب هدافي مسابقة الكالتشيو، فيما أضاف دوغلاس كوستا الهدف الثاني في آخر أنفاس اللقاء.
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— الرجاء عدم الاضافة (@goaaals1) December 22, 2018
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