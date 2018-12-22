

ونجحت ثلاثة فرق فقط، في تسجيل 3 أهداف على ملعب مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز، منذ تولي غوارديولا منصب المدير الفني، وهي تشلسي ومانشستر يونايتد وكريستال بالاس، الذي حقق فوزه الأول على ملعب السيتي منذ عام 1990، ليتأخر السيتي بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول، ويحتفظ بالوصافة برصيد 44 نقطة، في المقابل قفز بالاس للمركز الـ14 برصيد 18 نقطة.





وعلى ملعب "ستامفورد بريدج"، ألحق ليستر سيتي، الخسارة الأولى بـ"البلوز"، على ملعبهم بعهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، بهدف في الدقيقة 51 من عمر المباراة، حمل توقيع الهداف جيمي فاردي الذي أحرز حتى الآن 68 هدفًا في الدوري الإنكليزي، 28 هدفًا منها أمام الستة الكبار (أرسنال، ليفربول، تشلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وتوتنهام).





وبعد الهزيمة، توقف رصيد تشلسي عند 37 نقطة في المركز الرابع، ليبتعد أكثر عن سباق اللحاق بركب الصدارة، بعد أن أصبح بفارق 11 نقطة عن ليفربول، فيما ارتفع رصيد ليستر إلى 25 نقطة في المركز التاسع، بجدول البريميرليغ.