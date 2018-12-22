حقق نادي مانشستر يونايتد فوزاً عريضاً على مُضيفه كادريف سيتي، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب "كادريف سيتي"، ضمن منافسات الأسبوع 18 في الدوري الإنكليزي الممتاز، تحت قيادة المدرب النرويجي الجديد أولي سولسكيار الذي خلف البرتغالي المُقال جوزيه مورينيو.
وتمكن لاعبو مانشستر يونايتد من تسجيل خمسة في الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة، منذ شهر مايو/ أيار عام 2013، عندما كان الأسطورة التدريبية الاسكتلندية السير أليكس فيرغسون يشرف للمرة الأخيرة على النادي في مباراة الشياطين الحمر ضد ويست بروميتش قبل إعلانه اعتزال عالم إدارة الأجهزة الفنية.
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ولم تنتهِ الأرقام القياسية التي حققها لاعبو مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي، بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ سجلوا للمرة الأولى ثلاثة أهداف في الشوط الأول بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، منذ أن فعلوها ضد واتفورد في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017.
وبفضل الفوز العريض الذي حققه مانشستر يونايتد ضد كارديف سيتي، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، بات في رصيد الشياطين الحمر 20 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الأندية المشاركة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، على بعد 19 من المتصدر ليفربول.
وتمكن لاعبو مانشستر يونايتد من تسجيل خمسة في الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة، منذ شهر مايو/ أيار عام 2013، عندما كان الأسطورة التدريبية الاسكتلندية السير أليكس فيرغسون يشرف للمرة الأخيرة على النادي في مباراة الشياطين الحمر ضد ويست بروميتش قبل إعلانه اعتزال عالم إدارة الأجهزة الفنية.
ولم تنتهِ الأرقام القياسية التي حققها لاعبو مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي، بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ سجلوا للمرة الأولى ثلاثة أهداف في الشوط الأول بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، منذ أن فعلوها ضد واتفورد في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017.
وبفضل الفوز العريض الذي حققه مانشستر يونايتد ضد كارديف سيتي، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، بات في رصيد الشياطين الحمر 20 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الأندية المشاركة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، على بعد 19 من المتصدر ليفربول.
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