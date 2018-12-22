وبحسب ما ذكرته صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، فإن فيورنتينا يبحث عن مهاجم لضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبل. ويرى أن بالوتيلي لاعب ميلان وإنتر ميلان السابق يعتبر خياراً مناسباً.وتُعد العودة إلى إيطاليا سيناريو منطقياً ومحتملاً لبالوتيلي، الذي يرغب فيورنتينا في ضمه بشده بحسب (لا ريبوبليكا) التي أشارت إلى أن الكثير من أندية السيري آ قد تكون مهتمة بضمه.يُذكر أن بالوتيلي البالغ 28 عاماً، لم يسجل أي هدف هذا الموسم مع نيس، رُغم أنه تألق الموسم الماضي مع الفريق الفرنسي، علماً بأنه سيكون عليه أن يبذل الكثير من الجهد، في حال انتقل إلى فيورنتينا، إذ سيجد منافسة شرسة في الهجوم من الأرجنتيني، جيوفاني سيميوني نجل المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني.وكان بالوتيلي قد انضم إلى نيس في 2016، بعدما لعب في صفوف ميلان وليفربول ومانشستر سيتي وإنتر ميلان.