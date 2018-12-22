يبقى الصراع الكروي على الألقاب والأرقام القياسية قائماً بين ريال مدريد وبرشلونة في كلّ المناسبات، حتى لو لم يكن أحد الطرفين حاضراً.
وحصد ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية 2018، بعدما تفوق في النهائي على حساب نادي العين، ليرفع عدد تتويجاته في المسابقة إلى أربعة، إذ كان قد حقق اللقب في أعوام 2014 و2016 و2017.
وفضّ النادي الملكي بفضل اللقب الأخير الشراكة التي كانت تجمعه بغريمه التقليدي برشلونة، الذي كان قد حصد اللقب هو الآخر في ثلاث مناسبات سابقة أعوام 2009 و2011 و2015.
وكان ريال مدريد قد تأهل للعب في كأس العالم للأندية في النسخة الحالية، بعدما توج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنكليزي.
وتجاوز الميرنغي في نصف النهائي نظيره الياباني كاشيما بسهولة بفضل تألق الويلزي غاريث بيل، قبل أن يلاقي العين الذي أطاح ريفر بليت الأرجنتيني.
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وبذلك عادت الفرحة إلى جماهير النادي الملكي بعد الفوز بلقب كأس العالم للأندية، ولا سيما أن الفريق يتخبط هذا الموسم على مستوى النتائج والأداء، وقد يكون هذا الانتصار عامل دفع للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري ولاعبيه في الفترة المقبلة.
وحصد ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية 2018، بعدما تفوق في النهائي على حساب نادي العين، ليرفع عدد تتويجاته في المسابقة إلى أربعة، إذ كان قد حقق اللقب في أعوام 2014 و2016 و2017.
وفضّ النادي الملكي بفضل اللقب الأخير الشراكة التي كانت تجمعه بغريمه التقليدي برشلونة، الذي كان قد حصد اللقب هو الآخر في ثلاث مناسبات سابقة أعوام 2009 و2011 و2015.
وكان ريال مدريد قد تأهل للعب في كأس العالم للأندية في النسخة الحالية، بعدما توج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنكليزي.
وتجاوز الميرنغي في نصف النهائي نظيره الياباني كاشيما بسهولة بفضل تألق الويلزي غاريث بيل، قبل أن يلاقي العين الذي أطاح ريفر بليت الأرجنتيني.
وبذلك عادت الفرحة إلى جماهير النادي الملكي بعد الفوز بلقب كأس العالم للأندية، ولا سيما أن الفريق يتخبط هذا الموسم على مستوى النتائج والأداء، وقد يكون هذا الانتصار عامل دفع للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري ولاعبيه في الفترة المقبلة.
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