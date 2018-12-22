وبحث لاعبو سانت إيتيان عن الهدف الثاني لتعزيز نتيجة المباراة بهدف ثانٍ، لكنهم واجهوا دفاعاً منظماً من قبل الفريق الضيف، إلا أن النجم التونسي وهبي الخزري كان له رأي آخر، بعدما تلقى تمريرة متقنة من زميله كيفين موني باكيت.
واستغل وهبي الخزري مهاجم نادي سانت إيتيان تمركزه الجيد في منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة صاروخية قوية نحو شباك حارس بوبي ألاين، الذي لم يستطع أن يصد كرة النجم التونسي، لتستقر في عرينه بالدقيقة (64)، وسط فرحة هيستيرية للجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب "جيوفروى جيشار".
وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" إلى نشر التسجيل المصور للهدف الذي أحرزه النجم العربي، حيث وصفوه بأنه أفضل هدف في الدوري الفرنسي لهذا الموسم، بينما عبر البعض عن إعجابهم بما فعله وهبي الخزري، في حين اعتبر البقية أن مهاجم سانت إيتيان يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي حصل عليها قبل انطلاق المباراة.
وبحث لاعبو سانت إيتيان عن الهدف الثاني لتعزيز نتيجة المباراة بهدف ثانٍ، لكنهم واجهوا دفاعاً منظماً من قبل الفريق الضيف، إلا أن النجم التونسي وهبي الخزري كان له رأي آخر، بعدما تلقى تمريرة متقنة من زميله كيفين موني باكيت.
واستغل وهبي الخزري مهاجم نادي سانت إيتيان تمركزه الجيد في منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة صاروخية قوية نحو شباك حارس بوبي ألاين، الذي لم يستطع أن يصد كرة النجم التونسي، لتستقر في عرينه بالدقيقة (64)، وسط فرحة هيستيرية للجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب "جيوفروى جيشار".
وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" إلى نشر التسجيل المصور للهدف الذي أحرزه النجم العربي، حيث وصفوه بأنه أفضل هدف في الدوري الفرنسي لهذا الموسم، بينما عبر البعض عن إعجابهم بما فعله وهبي الخزري، في حين اعتبر البقية أن مهاجم سانت إيتيان يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي حصل عليها قبل انطلاق المباراة.
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