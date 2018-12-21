ربما يظن كثيرون أن ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني هو الرياضي الأنجح في الأرجنتين وأنه بلا منافس في الألعاب الأخرى في بلاده، لكن هذا ليس واقعاً الآن بعد احتلاله المركز الثالث في استفتاء جماهيري ببلاد التانغو، بل وسبقه لاعب كرة قدم محلي!!.
وأجرى موقع صحيفة "أولي" الرياضية الشهيرة في الأرجنتين استفتاء في نهاية العام لاختيار أفضل رياضي في البلاد لعام 2018 وأظهرت النتائج مفاجأة كبيرة.
واحتل بيلي مارتينيز مهاجم ريفر بليت المركز الأول بحصوله على نسبة 37% بعد أن قاد فريقه للتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس على حساب الغريم اللدود بوكا جونيورز، استطاع من خلاله التأهل لكأس العالم للأندية.
وجاء لاعب كرة السلة "مانو" جينوبيلي في المركز الثاني ونال 31% من الأصوات بينما حصل البرغوث ليونيل ميسي على 17% فقط، بعد الفشل الكبير في اجتياز دور (16) في بطولة كأس العالم في روسيا 2018.
وتفوق قائد نادي برشلونة الإسباني، بفارق ضئيل على لاعب التنس خوان مارتن ديل بوترو الذي نال 15%، بعد أن تمكن من الوصول إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة بعد فترة طويلة من الإصابات.
ويبرهن مركز ميسي على صحة نظرية سائدة، بأن "البرغوث" لا يحظى في بلاده بنفس الشعبية التي يتمتع بها في برشلونة، بعد أن عجز عن التتويج بلقب كبير مع منتخب التانغو عقب خسارة نهائي كأس العالم 2014 ونهائي كوبا أمريكا مرتين.
وأجرى موقع صحيفة "أولي" الرياضية الشهيرة في الأرجنتين استفتاء في نهاية العام لاختيار أفضل رياضي في البلاد لعام 2018 وأظهرت النتائج مفاجأة كبيرة.
واحتل بيلي مارتينيز مهاجم ريفر بليت المركز الأول بحصوله على نسبة 37% بعد أن قاد فريقه للتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس على حساب الغريم اللدود بوكا جونيورز، استطاع من خلاله التأهل لكأس العالم للأندية.
وجاء لاعب كرة السلة "مانو" جينوبيلي في المركز الثاني ونال 31% من الأصوات بينما حصل البرغوث ليونيل ميسي على 17% فقط، بعد الفشل الكبير في اجتياز دور (16) في بطولة كأس العالم في روسيا 2018.
وتفوق قائد نادي برشلونة الإسباني، بفارق ضئيل على لاعب التنس خوان مارتن ديل بوترو الذي نال 15%، بعد أن تمكن من الوصول إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة بعد فترة طويلة من الإصابات.
ويبرهن مركز ميسي على صحة نظرية سائدة، بأن "البرغوث" لا يحظى في بلاده بنفس الشعبية التي يتمتع بها في برشلونة، بعد أن عجز عن التتويج بلقب كبير مع منتخب التانغو عقب خسارة نهائي كأس العالم 2014 ونهائي كوبا أمريكا مرتين.
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