دعا سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، إلى إظهار الاحترام تجاه المدرب الحالي سانتياغو سولاري، بعد الأنباء التي أشيعت مؤخراً حول عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.





وأكد راموس أن قرار اختيار المدرب ليس من مسؤوليته، لكنه يعتقد أن سولاري يستحق المزيد من الاحترام وهو في منصبه، وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة النهائية لكأس العالم للأندية: "أنا لا أعرف من سيكون المدرب القادم، لا يملك القادة مثل هذا المستوى من القرارات، مرت خمس سنوات من دون مورينيو، وما زالت الصحافة تتحدث عنه! لقد فزنا بكل شيء، سولاري موجود هنا الآن ويجب علينا احترامه".





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كما أوضح راموس رأيه بترشيح أنطونيو كونتي، خلفاً للوبيتيغي قبل تعيين سولاري، حيث قال: "الاحترام يُكسب، وليس فرضاً، ما قلته هو أنه في الحياة وبصفة عامة، لا يمكنك فرض الاحترام؛ عليك أن تكسبه، مثله مثل أي معلم في الصف مع طلابه".





ونفى راموس أيضاً غياب الروح عن الفريق الملكي، بعد تصريحات كريستيانو رونالدو الذي غادر في يوليو/تموز الماضي، حين قال: إنني مع اليوفي وجدت أفضل مجموعة لاعبين عملت معهم، وأضاف راموس: "لم نسمع كريس يتحدث عن أي نقطة سلبية في مدريد خلال فترة وجوده هنا، كان تواضع المجموعة أحد مفاتيح نجاحنا، ونتمنى لرونالدو كل التوفيق".