ولم يكتفِ النجم العربي بالهدف الأول الذي سجله، بل ساعد ليفربول في تعزيز نتيجته بهدفٍ ثانٍ، بعدما أعطى تمريرة سحرية لزميله المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي وضع الكرة في شباك وولفرهامبتون، محرزاً أول أهدافه مع الريدز في الدوري الإنكليزي.وبحسب شبكة "سكواكا" البريطانية للإحصاءات الرياضية، فإن محمد صلاح استطاع تسجيل هدفه الرابع على التوالي في المباريات التي لعبها ليفربول خارج ملعبه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تسجيله لثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك بورنموث، وهدف ضد وولفر هامبتون في "البريميرليغ".وبفضل تألق النجم العربي المصري محمد صلاح، واصل نادي ليفربول تربعه على عرش ترتيب جدول الأندية المشاركة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد انتصارهم على وولفرهامبتون، بهدفين مقابل لاشيء، حيث وصل رصيدهم إلى 48 نقطة، بعدما حققوا 14 فوزاً، وتعادلوا في ثلاثة لقاءات، في حين لم يخسروا حتى الآن في البطولة المحلية.