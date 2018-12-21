واصل النجم العربي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول التألق مع فريقه في البطولات المحلية والقارية، بعدما سجل هدفاً في شباك مُضيفه وولفرهامبتون، وقام بتمريرة حاسمة على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الأسبوع 18 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وبات النجم المصري محمد صلاح متربعاً على عرش هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تمكن من هز شباك البرتغالي روي باتريسيو حارس وولفرهامبتون، ليصبح في رصيده 11 هدفاً، متفوقاً على منافسه المباشر الغاني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.
ولم يمهل أبناء المدرب الألماني يورغن كلوب أصحاب الأرض والجمهور سوى 18 دقيقة، حيث تمكن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، من التسجيل بعد هجمة منظمة قادها زملاؤه، من خلال التمريرات البينية القصيرة.
وبات النجم المصري محمد صلاح متربعاً على عرش هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تمكن من هز شباك البرتغالي روي باتريسيو حارس وولفرهامبتون، ليصبح في رصيده 11 هدفاً، متفوقاً على منافسه المباشر الغاني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.
ولم يمهل أبناء المدرب الألماني يورغن كلوب أصحاب الأرض والجمهور سوى 18 دقيقة، حيث تمكن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، من التسجيل بعد هجمة منظمة قادها زملاؤه، من خلال التمريرات البينية القصيرة.
|Twitter Post
|Twitter Post
ولم يكتفِ النجم العربي بالهدف الأول الذي سجله، بل ساعد ليفربول في تعزيز نتيجته بهدفٍ ثانٍ، بعدما أعطى تمريرة سحرية لزميله المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي وضع الكرة في شباك وولفرهامبتون، محرزاً أول أهدافه مع الريدز في الدوري الإنكليزي.
|Twitter Post
|Twitter Post
وبحسب شبكة "سكواكا" البريطانية للإحصاءات الرياضية، فإن محمد صلاح استطاع تسجيل هدفه الرابع على التوالي في المباريات التي لعبها ليفربول خارج ملعبه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تسجيله لثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك بورنموث، وهدف ضد وولفر هامبتون في "البريميرليغ".
|Twitter Post
وبفضل تألق النجم العربي المصري محمد صلاح، واصل نادي ليفربول تربعه على عرش ترتيب جدول الأندية المشاركة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد انتصارهم على وولفرهامبتون، بهدفين مقابل لاشيء، حيث وصل رصيدهم إلى 48 نقطة، بعدما حققوا 14 فوزاً، وتعادلوا في ثلاثة لقاءات، في حين لم يخسروا حتى الآن في البطولة المحلية.
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق