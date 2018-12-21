التحق اللاعب المغربي محمد مزيان، بصفوف فريق ريال مدريد الإسباني، قادماً إليه من صفوف مليلية، في الوقت الذي وقع اللاعب الذي يشغل مركز وسط الميدان الهجومي عقداً يمتد لثلاث سنوات، بعدما اجتاز الفحص الطبي للحاق بالفريق الملكي.
ويعتبر مزيان البالغ من العمر 18 عاماً، من العناصر الشابة التي لفتت الأنظار في إسبانيا، وبحسب ما كشفته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إعجاب مسؤولي الفريق الملكي بإمكانياته الفنية جعلهم يتعاقدون معه، مع منح فريقه مقابلا ماديا دون الإفصاح عن قيمته.
وفي سياق متصل، تحرك المدير الرياضي للاتحاد المغربي لكرة القدم ناصر لاركيط، من أجل ضم اللاعب لصفوف المنتخب المغربي تحت الـ20 سنة، ليسير على نفس خطى مواطنه أشرف حكيمي الذي سبق له أن جاور شباب المغرب، قبل لحاقه بالمنتخب الأول، قبل سطوع نجمه برفقة الفريق الأول للعاصمة مدريد، حيث يحرص مسؤولو الأخير على مراقبة مختلف المواهب المتألقة في إسبانيا، من أجل ضمهم لفريق "كاستيا"، قبل صعودهم للفريق الأول، وفق السياسة التي ينتهجها الرئيس فلورنتيو بيريز، الذي حد من التعاقدات الفلكية، مع فسح المجال للاعبين الصغار من أجل اللعب مع كبار ريال مدريد.
ويعتبر مزيان البالغ من العمر 18 عاماً، من العناصر الشابة التي لفتت الأنظار في إسبانيا، وبحسب ما كشفته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إعجاب مسؤولي الفريق الملكي بإمكانياته الفنية جعلهم يتعاقدون معه، مع منح فريقه مقابلا ماديا دون الإفصاح عن قيمته.
وفي سياق متصل، تحرك المدير الرياضي للاتحاد المغربي لكرة القدم ناصر لاركيط، من أجل ضم اللاعب لصفوف المنتخب المغربي تحت الـ20 سنة، ليسير على نفس خطى مواطنه أشرف حكيمي الذي سبق له أن جاور شباب المغرب، قبل لحاقه بالمنتخب الأول، قبل سطوع نجمه برفقة الفريق الأول للعاصمة مدريد، حيث يحرص مسؤولو الأخير على مراقبة مختلف المواهب المتألقة في إسبانيا، من أجل ضمهم لفريق "كاستيا"، قبل صعودهم للفريق الأول، وفق السياسة التي ينتهجها الرئيس فلورنتيو بيريز، الذي حد من التعاقدات الفلكية، مع فسح المجال للاعبين الصغار من أجل اللعب مع كبار ريال مدريد.
وعلم "العربي الجديد" أن محمد مزيان، الذي لفت الأنظار مع فريق مليلية قبل الانتقال لريال مدريد، متحمس للعب مع المغرب، وينتظر توجيه الدعوة إليه للعب برفقة منتخب "أسود الأطلس"، خلال الاستحقاقات القادمة.
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