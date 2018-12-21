وعلم "العربي الجديد" أن محمد مزيان، الذي لفت الأنظار مع فريق مليلية قبل الانتقال لريال مدريد، متحمس للعب مع المغرب، وينتظر توجيه الدعوة إليه للعب برفقة منتخب "أسود الأطلس"، خلال الاستحقاقات القادمة.