ويفضل الحارس السابق لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، البقاء مع كتيبة "الشياطين الحمر" خلال الفترة المقبلة، رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بضمه، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وأكدت شبكة "ESPN" أن دي خيا، سيجدد بقاءه مع يونايتد بعقد طويل الأمد، بعدما كان يمنّي النفس بالعودة لبلده إسبانيا من بوابة فريق ريال مدريد، الذي عزز صفوفه بضم البلجيكي تيبو كورتوا، خلال الصيف الماضي.
وينتهي عقد دي خيا مع فريق مانشستر يونايتد، نهاية هذا الموسم، وهو ما يجعله متاحاً لأي فريق في الانتقالات الشتوية القادمة خلال يناير/ كانون الثاني القادم، والرحيل بشكل مجّاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن يبدو أن إدارة الفريق الإنكليزي ستحاول الإبقاء على نجم حراستها، وتدعيم الصفوف بنجوم آخرين، بعد قرار إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة بين أنصار النادي.
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