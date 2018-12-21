وينتهي عقد دي خيا مع فريق مانشستر يونايتد، نهاية هذا الموسم، وهو ما يجعله متاحاً لأي فريق في الانتقالات الشتوية القادمة خلال يناير/ كانون الثاني القادم، والرحيل بشكل مجّاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن يبدو أن إدارة الفريق الإنكليزي ستحاول الإبقاء على نجم حراستها، وتدعيم الصفوف بنجوم آخرين، بعد قرار إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة بين أنصار النادي.