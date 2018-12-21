شكل البرتغالي جوزيه مورينيو علامة فارقة في تاريخ إنتر ميلان، عندما دربه بين عامي 2008 و2010 وقاده للتتويج بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا ليصبح أول فريق إيطالي يحقق الثلاثية، ويتحول "السبيشال وان" إلى معشوق جماهير الإنتر التي يبدو أنها باتت تتمنى بشدة عودته بعدما أقيل من مانشستر يونايتد.



وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إقالة جوزيه مورينيو من مانشستر يونايتد الإنكليزي أحيت الأمل في عودته لدى جمهور إنتر ميلان، الذي تأثر برحيله عام 2010 إلى ريال مدريد الإسباني، حيث لا يمر موسم جديد من دون طرح إمكانية رؤية البرتغالي مرة أخرى على رأس الجهاز الفني لفريقها.





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ورغم أن بييرو أوسيليو مدير إنتر ميلان، قد استبعد عقب إقالة مورينيو إمكانية تعاقد النادي معه في الوقت الحالي، فإن (لا غازيتا ديللو سبورت) ترى أن عودة المدرب البرتغالي محتملة حتى لو لم تكن في المستقبل القريب.



ولا يمر إنتر ميلان حالياً بأفضل لحظاته مع مدربه الحالي لوتشيانو سباليتي، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، واكتفى بالمشاركة في الدوري الأوروبي.