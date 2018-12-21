يُواصل نجم ليبيا السنوسي الهادي المحترف في الملاعب السعودية تألقه يوماً بعد آخر، وسط مطالبة قوية من الجماهير الليبية بضرورة استدعاء اللاعب، لتمثيل المنتخب الليبي في المحافل الدولية القادمة.
ويقود النجم الليبي السنوسي الهادي فريقه الجبلين لتحقيق نتائج إيجابية، ضمن دوري الدرجة الأولى السعودي.
ويعتبر السنوسي الهادي من ركائز فريقه منذ انضمامه لصفوفه في نهاية يوليو الماضي، إذ خاض أغلب المباريات وسجل 3 أهداف حتى الآن مع الفريق، آخرها كان في الجولة الماضية أمام العروبة، إضافة إلى صناعته المستمرة للأهداف والفرص الحاسمة.
وخصّ النجم الليبي السنوسي الهادي موقع "العربي الجديد"، بتصريحات حول مسيرته الحالية ومستقبله وأيضاً أمنياته ورغباته باللعب لمنتخب ليبيا، على الرغم من عدم تواصل المسؤولين معه، من أجل الوجود في قائمة فرسان المتوسط.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الليبية، موجة من الإشادة الكبيرة باللاعب خلال أشهر قليلة من بروزه على الساحة العربية، وأصبحت تصفه بخليفة طارق التائب، ليصبح مطلباً رئيسياً للجماهير الليبية، التي ترغب برؤية السنوسي الهادي مرتدياً قميص منتخب ليبيا، وخاصة أن منتخب فرسان المتوسط، تنتظره مباراة حاسمة أمام جنوب أفريقيا في مارس المقبل، من أجل حسم بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا 2019، وهو في حاجة ماسّة لجلّ لاعبيه المحترفين، نظراً لمعاناته على مستوى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، في ظل التخبط الكبير الذي تعيشه الكرة المحلية في ليبيا.
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يُذكر أن السنوسي الهادي مثّل عدة أندية ليبية، أبرزها الاتحاد والمدينة، وهو يُمثل الجبلين على سبيل الإعارة قادماً من نادي الاتحاد.
(العربي الجديد)
ويقود النجم الليبي السنوسي الهادي فريقه الجبلين لتحقيق نتائج إيجابية، ضمن دوري الدرجة الأولى السعودي.
ويعتبر السنوسي الهادي من ركائز فريقه منذ انضمامه لصفوفه في نهاية يوليو الماضي، إذ خاض أغلب المباريات وسجل 3 أهداف حتى الآن مع الفريق، آخرها كان في الجولة الماضية أمام العروبة، إضافة إلى صناعته المستمرة للأهداف والفرص الحاسمة.
وخصّ النجم الليبي السنوسي الهادي موقع "العربي الجديد"، بتصريحات حول مسيرته الحالية ومستقبله وأيضاً أمنياته ورغباته باللعب لمنتخب ليبيا، على الرغم من عدم تواصل المسؤولين معه، من أجل الوجود في قائمة فرسان المتوسط.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الليبية، موجة من الإشادة الكبيرة باللاعب خلال أشهر قليلة من بروزه على الساحة العربية، وأصبحت تصفه بخليفة طارق التائب، ليصبح مطلباً رئيسياً للجماهير الليبية، التي ترغب برؤية السنوسي الهادي مرتدياً قميص منتخب ليبيا، وخاصة أن منتخب فرسان المتوسط، تنتظره مباراة حاسمة أمام جنوب أفريقيا في مارس المقبل، من أجل حسم بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا 2019، وهو في حاجة ماسّة لجلّ لاعبيه المحترفين، نظراً لمعاناته على مستوى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، في ظل التخبط الكبير الذي تعيشه الكرة المحلية في ليبيا.
يُذكر أن السنوسي الهادي مثّل عدة أندية ليبية، أبرزها الاتحاد والمدينة، وهو يُمثل الجبلين على سبيل الإعارة قادماً من نادي الاتحاد.
(العربي الجديد)
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