وأظهر عدنان قدراً كبيراً من الاحترام لمشجعي أودينيزي خلال المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الدوري الأسبوع الماضي، حين تفوق أتلانتا 3/1، وعمق جراح فريقه السابق القريب من منطقة الهبوط، وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إلى أودينيزي عام 2015، وخاض 65 مباراة وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف، وتعرض لضربة مع بداية الموسم مع خروج أتلانتا من تصفيات الدوري الأوروبي، لتتقلص فرصه في اللعب بانتظام مع فريقه الجديد.