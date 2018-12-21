ويبدو عدنان في طريقه للعودة لناديه السابق أودينيزي الشهر المقبل للحصول على فرصة أكبر للعب في الجهة اليسرى، في ظل المشاكل البدنية للاعب غوسيبي بيزيلا، والإصابة القوية للبرازيلي سمير.
وقال موقع "توتو أودينيزي" على الإنترنت، إن أودينيزي فاتح عدنان في مسألة العودة، وأبدى اللاعب العراقي سعادة وحماساً كبيرين، خاصة أنه لا يحظى بثقة غيان بييرو غاسبيريني مدرب فريق أتلانتا.
وأظهر عدنان قدراً كبيراً من الاحترام لمشجعي أودينيزي خلال المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الدوري الأسبوع الماضي، حين تفوق أتلانتا 3/1، وعمق جراح فريقه السابق القريب من منطقة الهبوط، وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إلى أودينيزي عام 2015، وخاض 65 مباراة وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف، وتعرض لضربة مع بداية الموسم مع خروج أتلانتا من تصفيات الدوري الأوروبي، لتتقلص فرصه في اللعب بانتظام مع فريقه الجديد.
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