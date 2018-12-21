شهد دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، العديد من الأهداف المميزة، التي كانت محط أنظار العديد من عشاق المستديرة، لكن في نهاية المطاف وقع الاختيار على هدف واحد، ليكون الأجمل في أولى محطات المسابقة الأعرق.





ووقع الخيار على هدف النجم الكرواتي إيفان راكيتيش بشباك توتنهام كأفضل هدف في دور المجموعات، في المواجهة التي جاءت لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية، وأقيمت على ملعب "ويمبلي"، الخاص بالفريق الإنكليزي.







وكان لاعب الوسط الكرواتي، قد هز الشباك الإنكليزية بتسديدة صاروخية، لامست القائم الأيمن، وعانقت الشباك بشكل رائع، خلال المباراة التي حسمها العملاق الكتالوني بأربعة أهداف لاثنين، سجلها البرازيلي فيليب كوتينيو وراكيتيش والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مناسبتين.





والجدير بالذكر، أن الفريقين كانا قد حسما التأهل عن هذه المجموعة، ليبلغوا دور الستة عشر، إذ سيقابل العملاق الإسباني فريق أوليمبك ليون الفرنسي، فيما سيواجه توتنهام فريق بوروسيا دورتموند الألماني.