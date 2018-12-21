يعتبر الرباع المصري محمد إيهاب، أحد أبرز الأسماء على مستوى رياضة رفع الأثقال، ليس على محيط مصر والوطن العربي فحسب، بل على مستوى العالم، بعد أن نجح في التتويج بميداليات ذهبية في العديد من البطولات العالمية.



لكن على ما يبدو أن حامل ذهبية بطولة العالم بوزن تحت 81 كغم، لا يمر بأفضل حالاته، وهو في طريق الإعداد لبطولة أولمبياد 2020، التي من المقرر أن تقام في العاصمة اليابانية طوكيو.









وخرج الرباع العالمي، بانتقاد لاذع لعدم توفر أي راع له، وهو في مراحل الإعداد للأولمبياد، وذلك من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، كتب فيها: "عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال في مصر، لكن إلى الآن لم يرعَني أحد منهم في طريق الإعداد لأولمبياد 2020 لتحقيق حلمي الكبير.. فوضت أمري إليك يارب".



وجاءت ردود أفعال الجماهير المصرية والعربية، مساندة للرباع العالمي، حيث رد أحدهم على تغريدة إيهاب قائلاً: "غير جنسيتك وسوف تتحقق أحلامك، في هذا البلد لا توجد أحلام محققة"، وكتب آخر "للأسف سيناريو كرم جابر يتكرر للمرة الثانية، موهبة رائعة وألقاب عالمية، ولا توجد رعاية".



وكان المصري إيهاب، قد توج بذهبية بطولة العالم الأخيرة لرفع الأثقال والتي أقيمت بمدينة عشق آباد بتركمانستان، بعد تحطيمه الرقم القياسي العالمي برفع 173 كغم، كما حصد الميدالية البرونزية بمنافسات النتر، بعد أن رفع 200 كغم، ليحصد فضية المجموع بـ 373 كغم.