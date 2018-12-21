ارتبط النجم الجزائري ياسين براهيمي بالرحيل عن بورتو البرتغالي والانتقال لأحد أندية ايطاليا، وأشارت التقارير في البداية إلى أن لاتسيو هو الأقرب لضم اللاعب الموهوب قبل أن يدخل أحد عمالقة "الكالتشيو" في المفاوضات.



وأفاد موقع (ترانسفير ماركت) أن نادي ميلان العريق يسعى لجذب براهيمي (28 عاماً) إلى صفوفه بعد أن قضى 4 مواسم ونصف مع بورتو ليقطع الطريق على أندية أخرى مهمة تريد التعاقد معه. وقد تتم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية إذ ترغب إدارة بورتو الحصول على مبلغ مالي من بيع براهيمي بدلاً من أن يرحل مجاناً مع انتهاء عقده هذا الموسم.





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ويبدو فريق ميلان الإيطالي اسماً جذاباً لبراهيمي، الذي خاض 13 مباراة مع فريق بورتو هذا الموسم وسجل 3 أهداف، وصلته بعض العروض الأخرى من إنكلترا وبالتحديد من فريق ايفرتون.



وبعد فشل إدارة ميلان في إعادة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي فضل البقاء في الولايات المتحدة يبحث النادي عن خيارات أخرى قوية في خط الوسط والهجوم وبجانب براهيمي سيكون النجم الإسباني سيسك فابريغاس مطلباً مهماً في سوق الانتقالات الشتوي.