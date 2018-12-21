كشف المحترف المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن في نادي بروسيا دورتموند، أنه عانى من بعض الصعوبات في العاصمة مدريد، قبل أن ينتقل إلى الفريق الألماني على سبيل الإعارة، لأنه كان بحاجة إلى تغيير الأجواء، كما أكد أنه عانى أيضا من بعض الصعوبات في ألمانيا بسبب الأجواء المغايرة، لكنه في نهاية المطاف تعايش مع الوضع وبات يشعر بالسعادة.



وتحدث أشرف حكيمي في حوار لمجلة "ب.ف.ب ماتش داي" عن انسجامه في ألمانيا والخطوات التي قطعها حتى اللحظة مع دورتموند وقال: "أنا سعيد جدا باللعب مع دورتموند.. كانت هناك بعض الصعوبات في بادىء الأمر، حيث لم أنسجم سريعا لأنني جئت من بلد آخر، وأتحدت لغة أخرى.. وكان علي أن أتعايش مع الوضع شيئا فشيئا لتحقيق الانسجام. الحقيقة أن المهمة كانت صعبة، لكني تجاوزت كل الصعوبات.. وأنا سعيد جدا الآن.. نعم أنا سعيد".



وعن انطلاقته مع ريال مدريد قال: "تدرجت مع كل الفئات الصغرى في ريال مدريد.. والحقيقة أن العملية كانت صعبة وكان علي أن أنسجم مع عالم الاحتراف وهذا تطلب مني تغييرا جذريا للحياة التي كنت أعيشها، وأن أعيش في عالم كرة القدم وأتعايش مع الواقع الكروي الذي يحتاج الكثير من العمل من أجل قطع الخطوات الكبرى التي يحتاجها اللاعب في مشواره. حاليا كل شيء يسير على ما يرام، وأتمنى أن يستمر الوضع بشكل جيد ولأطول مدة ممكنة".







وفي حديثه عما كسبه من ريال مدريد قال حكيمي: "بانتقالي إلى دورتموند أحسست أنني الفائز.. لكن يجب الاعتراف أن ريال مدريد هو من غرس في رغبة وحب الفوز.. إنني أعشق دائما المنافسة القوية من أجل تحقيق الانتصار، ليس في المباريات فقط ولكن في حياتي ككل، وبين أصدقائي عندما ألعب معهم "البلاي ستايشن" أو أي لعبة أخرى. كرة القدم التي تعلمتها في الريال جعلتني أتسم بالجدية والحزم في كل شيء. هكذا صارت حياتي، أحب دائما أن أكون فائزا باستمرار وقادرا على المنافسة باستمرار أيضا".



أما عن الفرق بين "الليغا" و"البوندسليغا" قال حكيمي: "في إسبانيا نلعب الكرة بشكل أكبر، أي أن الفرق تحاول الاستحواذ على الكرة.. لكن في ألمانيا أعتقد أن بعض الفرق تحاول الحصول على الكرة لكن دون الحفاظ عليها كثيرا، حيث إن اللاعبين هم من يتحركون أكثر".