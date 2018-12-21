تلقى المحترف المغربي في فريق شالكه الألماني أمين حارث، ضربة موجعة، بعدما كشف عن تعرضه للإصابة، سيغيب على إثرها عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع، والتي تعرض لها في مباراة فريقه شالكه أمام باير ليفركوزن، والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين لواحد، برسم الأسبوع 16 من الدوري الألماني.



وكشف حارث في تصريحات لـ"العربي الجديد" بأن الإصابة ستحتم عليه الغياب في المباراة المقبلة أمام شتوتغارت، مؤكداً أنه سيخلد للراحة خلال عطلة نهاية السنة، ليعود متوهجاً ابتداء من العام المقبل، لمواصلة الشطر الثاني من البوندسليغا رفقة فريقه الحالي، الذي يتواجد فيه رفقة مواطنه حمزة منديل، وكذلك الجزائري نبيل بنطالب.



وتحدث حارث قائلا: "للأسف تعرضت لإصابة ستبعدني عن الفريق لمدة 3 أسابيع تقريباً، في نفس المكان الذي كنت أعاني فيه من إصابة في الفخد، سأحاول أخذ قسط من الراحة، لأعود بداية من الموسم المقبل"، وتابع "لم أرغب في المغامرة بالتحامل على الإصابة واللعب، أعرف خطورة هذا الأمر، وتنتظرني مباريات قوية مع فريقي شالكه وكذلك مع المنتخب المغربي الأول".





وأضاف "تقبلت نصيحة الطبيب، وسأخلد للراحة لأستعيد عافيتي أحسست بمرارة عندما شعرت بوخز الإصابة، تحدثت للمدرب تيديسكو، وقال لي إنه يريد الاعتماد علي أمام شتوتغارت، قبل أن أؤكد له أني لن أقدر على اللعب".