يواصل بطلا ألعاب القوى، القطريين عبدالرحمن صمبا ومعتز برشم، حصد الجوائز والألقاب، بعد أن تواجدا ضمن قائمة أفضل 10 رياضيين في العالم لعام 2018، مع كوكبة من نجوم اللعبة.





واحتل صمبا، الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، الترتيب الثاني في قائمة مجلة "trackandfield" المتخصصة في ألعاب القوى، بعد إيليود كيبتشوجي، صاحب الرقم العالمي في الماراثون، بعد أن نجح العداء القطري في أن يكون ثاني رياضي يكسر حاجز الـ 47 ثانية في سباق الـ400 متر، بعد أن حقق 46.98، في ملتقى باريس.





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وجاء برشم نجم الوثب العالي بالمركز العاشر، رغم انتهاء موسمه مبكراً بسبب الإصابة، لكنه نجح قبلها في تسجيل رقم قياسي جديد بوثبة بلغت "2.40 متر" في جولة الدوحة، أولى جولات الدوري الماسي لألعاب القوى، ليتمكن بذلك من تحقيق أفضل وثبة لهذا العام، متخطياً الرقم الذي سبق وسجله في بطولة العالم الماضية بلندن، والذي بلغ "2.35 متر".





وكان برشم، متسابق الوثب العالي، قد تُوّج بجائزة أفضل رياضي في عام 2017، بينما ذهب لقب أفضل رياضية للبلجيكية نفيستو تيام، متسابقة منافسات السباعي، في الوقت الذي ذهبت فيه نسخة 2018، لبطل الماراثون الكيني كيبتشوجي.