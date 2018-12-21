

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر في وقت سابق، سحب تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لها، مؤكداً أن القرار الصادر جاء بعد دراسة تقارير لجان التفتيش، مشددًا أن الكاف لا يقبل التشكيك في مثل هذه القرارات، لتتقدم بعدها مصر وجنوب أفريقيا بالتقدم لطلب رسمي من أجل استضافة الحدث القاري الأبرز.



(العربي الجديد)