حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الدولة المستضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بنسخة عام 2021، خلال بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.
وأعلن (كاف) أن دولة الكاميرون قبلت بتنظيم كأس الأمم الأفريقية عام 2021، من خلال خطاب رسمي، بعد أن سحب منها التنظيم في 2019، وأضاف: "الفترة الماضية شهدت حملة قوية ضد الكاف من خلال معلومات خطأ الهدف منها التشهير بالهيئة التي تدير كرة القدم في أفريقيا، البعض شكك بأن كاف اتخذ قرارات خلال اجتماعه في العاصمة الغانية أكرا في نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن تلك القرارات لا تعتمد على اللوائح".
وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر في وقت سابق، سحب تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لها، مؤكداً أن القرار الصادر جاء بعد دراسة تقارير لجان التفتيش، مشددًا أن الكاف لا يقبل التشكيك في مثل هذه القرارات، لتتقدم بعدها مصر وجنوب أفريقيا بالتقدم لطلب رسمي من أجل استضافة الحدث القاري الأبرز.
(العربي الجديد)
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— Afropages (@AfropagesEn) December 21, 2018
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