قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أداء رائعاً ساهم من خلاله بانتصار فريق برشلونة بثلاثية نظيفة على غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، لكنه لم يكتف بتألقه المعتاد بل ظهر في لقطة رائعة تؤكد أنه لاعب يملك كل صفات النجومية.
وشهدت الفترة الأخيرة من الشوط الأول من موقعة الكلاسيكو لقطة رائعة جمعت النجمين ليونيل ميسي ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، وانتشرت بشكل واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك وسائل الإعلام الإسبانية، والتي حدثت حينما سدد ميسي كرة ثابتة قوية ارتطمت في رأس رونالدو قبل صافرة الحصة الأولى.
وانبرى ليونيل ميسي لتنفيذ ركلة حرة ثابتة لبرشلونة وسدد كرة قوية للغاية لكنها ارتطمت في رأس رونالدو بشكل عنيف، ولم يقبل ميسي ذلك الأمر ليتحلى بالروح الرياضية العالية والأخلاق، فتوجه بعدها لمصافحة رونالدو معتذراً عن إصابته بالكرة في مشهد حظي بموجة إعجاب كبيرة أثبتت أن ميسي يملك رصيداً لا يصدق من النجومية.
وأثبتت تلك اللقطة أن النجمين اللذين يحظيان باهتمام كبير من متابعي كرة القدم العالمية أنهما يتبادلان المشاعر الطيبة رغم التنافس الشديد بينهما سواء على مستوى الجوائز الفردية أو على مستوى المباريات الكروية بين الغريمين برشلونة وريال مدريد وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية التي بثت لقطة الفيديو على موقعها الإلكتروني وتداولها العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.
وبات برشلونة يبتعد في صدارة الليغا بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد وسجل ميسي هدفاً وصنع آخر في الكلاسيكو في حين ظهر رونالدو بأداء متراجع وفشل في ترجمة العديد من الفرص السهلة في شباك الحارس تير شتيغن، ليخسر صاحب الأرض المباراة المثيرة بثلاثية ويقلص حظوظه في المنافسة على لقب الدوري لهذا الموسم.
(العربي الجديد)
وشهدت الفترة الأخيرة من الشوط الأول من موقعة الكلاسيكو لقطة رائعة جمعت النجمين ليونيل ميسي ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، وانتشرت بشكل واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك وسائل الإعلام الإسبانية، والتي حدثت حينما سدد ميسي كرة ثابتة قوية ارتطمت في رأس رونالدو قبل صافرة الحصة الأولى.
وانبرى ليونيل ميسي لتنفيذ ركلة حرة ثابتة لبرشلونة وسدد كرة قوية للغاية لكنها ارتطمت في رأس رونالدو بشكل عنيف، ولم يقبل ميسي ذلك الأمر ليتحلى بالروح الرياضية العالية والأخلاق، فتوجه بعدها لمصافحة رونالدو معتذراً عن إصابته بالكرة في مشهد حظي بموجة إعجاب كبيرة أثبتت أن ميسي يملك رصيداً لا يصدق من النجومية.
وأثبتت تلك اللقطة أن النجمين اللذين يحظيان باهتمام كبير من متابعي كرة القدم العالمية أنهما يتبادلان المشاعر الطيبة رغم التنافس الشديد بينهما سواء على مستوى الجوائز الفردية أو على مستوى المباريات الكروية بين الغريمين برشلونة وريال مدريد وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية التي بثت لقطة الفيديو على موقعها الإلكتروني وتداولها العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.
وبات برشلونة يبتعد في صدارة الليغا بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد وسجل ميسي هدفاً وصنع آخر في الكلاسيكو في حين ظهر رونالدو بأداء متراجع وفشل في ترجمة العديد من الفرص السهلة في شباك الحارس تير شتيغن، ليخسر صاحب الأرض المباراة المثيرة بثلاثية ويقلص حظوظه في المنافسة على لقب الدوري لهذا الموسم.
(العربي الجديد)
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