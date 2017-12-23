دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التاريخ من أبوابه الواسعة، وذلك حين سجل هدفاً في شباك ريال مدريد لمصلحة فريقه برشلونة في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب "سانتياغو برنابيو".
واستطاع ميسي بهذا الهدف أن يتجاوز رقم أسطورة نادي بايرن ميونخ السابق غيرد مولر، إذ وصل للهدف رقم 526 وبات الهداف الأفضل لفريقٍ واحد في الدوريات الخمس الكبرى، وهو من دون شك قادرٌ على تدعيم هذا الرقم وتعزيزه في الفترة المقبلة حيث كان قد جدد عقده مؤخراً.
وعزز ميسي رصيده من الأهداف في ملعب سانتياغو برنابيو، إذ وصل للهدف الخامس عشر في الكلاسيكو بمعقل الميرنغي، حتى أنه تفوق على أساطير الأخير، إذ يمتلك ألفريدو دي ستيفانو 13 هدفاً مقابل 12 لقائد الفريق السابق، الإسباني راؤول غونزاليس.
وأكد حساب موقع "أوبتا" المتخصص بالأرقام والإحصاءات في عالم الرياضة وكرة القدم، إلى أن النجم الأرجنتيني ميسي، بات أكثر لاعبٍ تسجيلاً في مرمى ريال مدريد على مدار تاريخ الليغا، وأكد هذا الأمر حساب "ميستر شيب" الإسباني المتخصص أيضاً بالأرقام، وقال: "ميسي يعادل رقم تيلمو زارا بـ17 هدفاً لكل لاعب في النادي الملكي".
وانتصر برشلونة في المباراة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، ومن ثم ميسي من ضربة جزاء، وأخيراً أليكس فيدال قبل نهاية الوقت بدقائق قليلة.
(العربي الجديد)
واستطاع ميسي بهذا الهدف أن يتجاوز رقم أسطورة نادي بايرن ميونخ السابق غيرد مولر، إذ وصل للهدف رقم 526 وبات الهداف الأفضل لفريقٍ واحد في الدوريات الخمس الكبرى، وهو من دون شك قادرٌ على تدعيم هذا الرقم وتعزيزه في الفترة المقبلة حيث كان قد جدد عقده مؤخراً.
وعزز ميسي رصيده من الأهداف في ملعب سانتياغو برنابيو، إذ وصل للهدف الخامس عشر في الكلاسيكو بمعقل الميرنغي، حتى أنه تفوق على أساطير الأخير، إذ يمتلك ألفريدو دي ستيفانو 13 هدفاً مقابل 12 لقائد الفريق السابق، الإسباني راؤول غونزاليس.
وأكد حساب موقع "أوبتا" المتخصص بالأرقام والإحصاءات في عالم الرياضة وكرة القدم، إلى أن النجم الأرجنتيني ميسي، بات أكثر لاعبٍ تسجيلاً في مرمى ريال مدريد على مدار تاريخ الليغا، وأكد هذا الأمر حساب "ميستر شيب" الإسباني المتخصص أيضاً بالأرقام، وقال: "ميسي يعادل رقم تيلمو زارا بـ17 هدفاً لكل لاعب في النادي الملكي".
وانتصر برشلونة في المباراة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، ومن ثم ميسي من ضربة جزاء، وأخيراً أليكس فيدال قبل نهاية الوقت بدقائق قليلة.
(العربي الجديد)
التعليقات ()
انشر تعليقك عن طريق