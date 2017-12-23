عاش اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لحظة محرجة خلال مباراة فريقه ريال مدريد ونظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض خلال الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بدون أهداف على ملعب "سانتياغو برنابيو" وصلت الكرة إلى اللاعب الإسباني جوردي ألبا، الذي فاجأ الجميع ومودريتش حين مرر من اللمسة الأولى بكعب القدم من بين قدمي النجم الكرواتي.
وانتشرت هذه اللقطة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "الكوبري" يعتبر أمراً غير اعتيادي في مباريات كرة القدم، وتحديداً في الكلاسيكو الذي يلقى مشاهدة كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وهو الذي يجري في وقت مبكر هذا العام.
(العربي الجديد)
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وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بدون أهداف على ملعب "سانتياغو برنابيو" وصلت الكرة إلى اللاعب الإسباني جوردي ألبا، الذي فاجأ الجميع ومودريتش حين مرر من اللمسة الأولى بكعب القدم من بين قدمي النجم الكرواتي.
وانتشرت هذه اللقطة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "الكوبري" يعتبر أمراً غير اعتيادي في مباريات كرة القدم، وتحديداً في الكلاسيكو الذي يلقى مشاهدة كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وهو الذي يجري في وقت مبكر هذا العام.
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(العربي الجديد)
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