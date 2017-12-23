حذر المنتخب القطري كل المشاركين في منافسات بطولة النسخة 23 من كأس الخليج، وفاز على نظيره اليمني برباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في البطولة، التي تستضيفها الكويت، في الفترة ما بين 22 ديسمبر/كانون الأول إلى 5 يناير/كانون الثاني.
وسيطر المنتخب القطري حامل اللقب على مجريات المباراة، وتقدم سريعاً في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب أكرم حسن عفيف، مهاجم يوبين البلجيكي، بعدما حول عرضية إسماعيل محمد بالرأس إلى داخل الشباك.
ولم ينتظر "العنابي" كثيراً لمضاعفة النتيجة، بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة، عن طريق المدافع المهدي علي مختار، برأسية أخرى أسكن بها عرضية أكرم عفيف المرمى، ليواصل تحكمه في المباراة على أفضل وجه.
وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعدما تلقى مهاجم الدحيل، المعز علي عبد الله، تمريرة أرضية من إسماعيل محمد داخل منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة قوية اصطدمت بالدفاع وسكنت الشباك.
وواصل المنتخب القطري سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 88، عن طريق مدافع السد القطري، بيدرو ميغيل، بضربة رأسية أخرى وسط غياب من الرقابة لمدافعي اليمن، لتنتهي المباراة بفوز سهل لحامل اللقب.
ويحتل المنتخب القطري صدارة المجموعة الثانية في البطولة، برصيد 3 نقاط، وينتظر نتيجة مباراة البحرين والعراق في نفس الجولة، بينما يبقى المنتخب اليمني في المركز الأخير دون رصيد.
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