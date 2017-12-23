اعترفت الصحف الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد الإسباني أن برشلونة كان يستحق ركلة جزاء في الكلاسيكو، وكان على الحكم طرد المدافع سرجيو راموس، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفي الدقيقة 31 من الشوط الأول، سقط المدافع الإسباني جيرارد بيكيه داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من قبل مواطنه داني كافارخال (طُرد لاحقاً) عليه، ولكن الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز لم يحتسب ضربة جزاء لصالح النادي الكتالوني بحسب صحيفة آس، وفي هذا الصدد قال الحكم الدولي السابق إيتورادي غونزاليس: "إنها ركلة جزاء، لأن كارفاخال لم يكن يمتلك الكرة وبيكيه أبعد قدمه".
أما صحيفة ماركا الإسبانية والمقربة من النادي الملكي فأكدت عبر الحكم السابق أدونخار أوليفر الذي صرح لراديو "ماركا": "الحكم مارتينيز كان عليه أن يرفع البطاقة الحمراء لراموس، يستحقها، لقد أخطأ في رفع البطاقة الصفراء فقط، لأن الخطأ لم يكن له داعٍ".
يُذكر أن برشلونة تفوق على ريال مدريد في المباراة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث سجل الأوروغوياني، لويس سواريز، الهدف الافتتاحي، قبل أن يضيف الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من علامة الجزاء، ليعود أليكس فيدال لإحراز الهدف الثالث والأخير.
(العربي الجديد)
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وفي الدقيقة 31 من الشوط الأول، سقط المدافع الإسباني جيرارد بيكيه داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من قبل مواطنه داني كافارخال (طُرد لاحقاً) عليه، ولكن الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز لم يحتسب ضربة جزاء لصالح النادي الكتالوني بحسب صحيفة آس، وفي هذا الصدد قال الحكم الدولي السابق إيتورادي غونزاليس: "إنها ركلة جزاء، لأن كارفاخال لم يكن يمتلك الكرة وبيكيه أبعد قدمه".
أما صحيفة ماركا الإسبانية والمقربة من النادي الملكي فأكدت عبر الحكم السابق أدونخار أوليفر الذي صرح لراديو "ماركا": "الحكم مارتينيز كان عليه أن يرفع البطاقة الحمراء لراموس، يستحقها، لقد أخطأ في رفع البطاقة الصفراء فقط، لأن الخطأ لم يكن له داعٍ".
يُذكر أن برشلونة تفوق على ريال مدريد في المباراة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث سجل الأوروغوياني، لويس سواريز، الهدف الافتتاحي، قبل أن يضيف الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من علامة الجزاء، ليعود أليكس فيدال لإحراز الهدف الثالث والأخير.
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(العربي الجديد)
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