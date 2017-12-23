أصبحت المنافسة على لقب الدوري الإسباني شبه مستحيلة على أي فريق، وذلك بعد تفوق برشلونة على ريال مدريد في ملعب "سانتياغو برنابيو" بثلاثة أهداف نظيفة، ليبتعد النادي "الكتالوني" بفارق كبير من النقاط عن منافسيه وخصوصاً النادي "الملكي".



وابتعد برشلونة بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع في الترتيب، إذ جمع النادي "الكتالوني" 45 نقطة مقابل 31 للنادي "الملكي"، كما ابتعد المتصدر عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد بفارق تسع نقاط، إثر خسارة الأخيرة أمام إسبانيول خارج الديار.



وبهذه الأرقام يقترب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني وتنتهي بنسبة كبيرة كل الآمال بالمنافسة على لقب "الليغا" في موسم 2017-2018، حيثُ لم ينجح أي فريق تاريخياً في العودة والفوز باللقب من فارق نقاط يتخطى حاجز العشرة.



دوريات حُسمت إلا الإيطالي

يبدو أن فريق مانشستر سيتي قتل المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي في الموسم الحالي، وذلك بعد أن جمع حتى الآن 55 نقطة بفارق حوالي 14 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي تنقصه مباراة. وتبدو الأمور شبه منتهية في بطولة "البريميرليغ" لجهة المنافسة على اللقب، إذ يبتعد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بفارق 16 نقطة عن تشلسي صاحب المركز الثالث و20 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الرابع .



ولا يبدو أن المنافسة في الدوري الفرنسي قوية، إذ يتفوق باريس سان جيرمان الفرنسي بفارق تسع نقاط عن موناكو الوصيف، ويسير النادي "الباريسي" في الطريق الصحيح من أجل حصد لقب الدوري هذا العام، وتوسيع فارق النقاط في الجولات القادمة بغية حسم اللقب باكراً، والتفرغ لمنافسة ريال مدريد الإسباني في الدور الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا.



في المقابل يُغرد بايرن ميونخ وحيداً كعادته في بطولة الدوري الألماني، حيثُ ابعد النادي "البافاري" بفارق 11 نقطة عن فريق شالكه و13 نقطة عن صاحب المركز الثالث بوروسيا دورتموند ونفس العدد بالنسبة لصاحب المركز الرابع باير ليفركوزن. وتبدو الأمور في متناول بايرن ميونخ وفي الطريق الصحيح لحصد لقب الدوري في موسم 2017-2018.



لكن المثير أن المنافسة ما زالت مشتعلة في دوري واحد حتى الآن وهو الإيطالي، الذي يتنافس على لقبه كل من نابولي المتصدر برصيد 45 نقطة، مقابل 41 نقطة ليوفنتوس مع مباراة أقل، أما صاحب المركز الثالث فهو روما برصيد 38 نقطة مع مباراتين أقل. في وقت يُنافس هذه الأندية أيضاً على اللقب لاتسيو الإيطالي الذي يُقدم عروضا كروية مُميزة حتى الآن.



(العربي الجديد)