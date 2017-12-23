اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتصار الزوار بنتيجة 0-3 على ملعب سانتياغو برنابيو.
واحتفلت جماهير برشلونة بهذا الانتصار الكبير على الغريم التقليدي، ورأى بعض المغردين على تويتر أن برشلونة استحق الفوز وهو قد حسم مسابقة الدوري نسبياً بعدما وسع الفارق لـ14 نقطة عن الميرنغي الذي لديه مباراة مؤجلة بسبب مشاركته، في الأسبوع الماضي، بكأس العالم للأندية.
ولم يسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التغريدات الساخرة بعدما فشل في تسجيل أي هدفٍ في المباراة بل إنه أهدر كرة سهلة داخل منطقة الجزاء في الشوط الأول حين فشل في إصابة الكرة لتمرّ عنه وقال أحدهم: "مضحكٌ هذا اللاعب الذي يظن نفسه الأفضل في العالم"، في المقابل انتقدت بعض جماهير الميرنغي أسلوبه، في بعض الهجمات ووصفه أحدهم بالأناني.
في المقابل تحدث آخرون عن تفوق المدرب إرنستو فالفيردي على نظيره الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، والذي استطاع أن يتفوق في الشوط الأول قبل أن يتحرك الأول ويحسم الأمور لصالح فريقه، واعتبرت جماهير ريال مدريد أن عدم الدفع بإيسكو في اللقاء لم يكن في مكانه وقال أحدهم: "إيسكو يخلق الحلول وزيدان يُجلسه على مقاعد البدلاء".
أما المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة، فقد تلقى هو الآخر سيلاً من الانتقادات بعدما تعرض لصافرات الاستهجان في الملعب وقال أحدهم: "لا أعلم لما زيدان والإدارة يستمران في الاعتماد على بنزيمة، هو سيءٌ للغاية ويضيع كرات سهلة أمام المرمى، لقد كان الخطأ الأكبر يوم فرطنا بموراتا"، إذ انتقل الأخير في الميركاتو الصيفي إلى نادي تشلسي.
واحتفلت جماهير برشلونة في مختلف أنحاء العالم بشكل هستيري، وأثنوا على أداء الفريق لا سيما سرجيو بوسكتس وقلبي الدفاع جيرارد بيكيه وكذلك فيرمايلين، فيما علّق آخرون على سرجيو روبرتو وقال أحدهم: "يجب على فالفيردي أن يدع سرجيو يلعب في خط الوسط وليس في مركز الظهير، هو مميزٌ للغاية".
يُذكر أن وسم "ELCLASSICO" كان الأكثر تداولاً على صعيد تويتر إلى جانب عدة عبارات متعلقة به على غرار اسم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي سجل هدفاً من ركلة جزاء، وكذلك اسم "البرسا"، إضافة إلى "البرنابيو" مسرح اللقاء بين الطرفين وكذلك مدريد.
واحتفلت جماهير برشلونة بهذا الانتصار الكبير على الغريم التقليدي، ورأى بعض المغردين على تويتر أن برشلونة استحق الفوز وهو قد حسم مسابقة الدوري نسبياً بعدما وسع الفارق لـ14 نقطة عن الميرنغي الذي لديه مباراة مؤجلة بسبب مشاركته، في الأسبوع الماضي، بكأس العالم للأندية.
ولم يسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التغريدات الساخرة بعدما فشل في تسجيل أي هدفٍ في المباراة بل إنه أهدر كرة سهلة داخل منطقة الجزاء في الشوط الأول حين فشل في إصابة الكرة لتمرّ عنه وقال أحدهم: "مضحكٌ هذا اللاعب الذي يظن نفسه الأفضل في العالم"، في المقابل انتقدت بعض جماهير الميرنغي أسلوبه، في بعض الهجمات ووصفه أحدهم بالأناني.
|Twitter Post
في المقابل تحدث آخرون عن تفوق المدرب إرنستو فالفيردي على نظيره الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، والذي استطاع أن يتفوق في الشوط الأول قبل أن يتحرك الأول ويحسم الأمور لصالح فريقه، واعتبرت جماهير ريال مدريد أن عدم الدفع بإيسكو في اللقاء لم يكن في مكانه وقال أحدهم: "إيسكو يخلق الحلول وزيدان يُجلسه على مقاعد البدلاء".
|Twitter Post
|Twitter Post
أما المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة، فقد تلقى هو الآخر سيلاً من الانتقادات بعدما تعرض لصافرات الاستهجان في الملعب وقال أحدهم: "لا أعلم لما زيدان والإدارة يستمران في الاعتماد على بنزيمة، هو سيءٌ للغاية ويضيع كرات سهلة أمام المرمى، لقد كان الخطأ الأكبر يوم فرطنا بموراتا"، إذ انتقل الأخير في الميركاتو الصيفي إلى نادي تشلسي.
|Twitter Post
|Twitter Post
|Twitter Post
واحتفلت جماهير برشلونة في مختلف أنحاء العالم بشكل هستيري، وأثنوا على أداء الفريق لا سيما سرجيو بوسكتس وقلبي الدفاع جيرارد بيكيه وكذلك فيرمايلين، فيما علّق آخرون على سرجيو روبرتو وقال أحدهم: "يجب على فالفيردي أن يدع سرجيو يلعب في خط الوسط وليس في مركز الظهير، هو مميزٌ للغاية".
يُذكر أن وسم "ELCLASSICO" كان الأكثر تداولاً على صعيد تويتر إلى جانب عدة عبارات متعلقة به على غرار اسم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي سجل هدفاً من ركلة جزاء، وكذلك اسم "البرسا"، إضافة إلى "البرنابيو" مسرح اللقاء بين الطرفين وكذلك مدريد.
|Twitter Post
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