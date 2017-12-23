بنزيمة في "فوّهة المدفع".. انتقادات وصافرات استهجان في الكلاسيكو!

بنزيمة يثير الجدل في الكلاسيكو (Getty)

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واستعان مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من جديد بمواطنه الفرنسي بنزيمة ليكون أساسيا على حساب لاعبين مثل إيسكو، وأسنسيو وغاريث بيل، لكنه فشل في تسجيل أي هدف وأهدر العديد من الفرص للريال ما تسبب بغضب جماهير البرنابيو.



وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جماهير ريال مدريد هاجمت اللاعب الفرنسي نظير فشله في ترجمة الفرص إلى أهداف، وكان بنزيمة قد أهدر فرصا ثمينة لتقليص الفارق، ففي الشوط الأول سدد كرة بالعارضة، وفي الشوط الثاني أهدر العديد من الفرص، خاصة حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة بهدفين نظيفين.



ولم يظهر بنزيمة كثيرا في الشوط الثاني، وغاب عن الأحداث، ليقرر زيدان سحبه وتبديله بناتشو فيرنانديز، وكان زيدان قد دافع مرارا وتكرار عن اللاعب الفرنسي في ظل المطالبات بوضعه على دكة البدلاء لكن بنزيمة فشل في إثبات نفسه في الكلاسيكو، فحظي مجددا بانتقادات مشجعي البرنابيو.





(العربي الجديد)



اقــرأ أيضاً إيسكو رفض مواصلة الإحماء بعد طرد كاربخال تعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لانتقادات من قبل جماهير ريال مدريد خلال مباراة الكلاسيكو التي جرت مساء السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم وخسرها الفريق الملكي 0-3 مقلصا حظوظه في الدفاع عن لقب "الليغا".واستعان مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من جديد بمواطنه الفرنسي بنزيمة ليكون أساسيا على حساب لاعبين مثل إيسكو، وأسنسيو وغاريث بيل، لكنه فشل في تسجيل أي هدف وأهدر العديد من الفرص للريال ما تسبب بغضب جماهير البرنابيو.وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جماهير ريال مدريد هاجمت اللاعب الفرنسي نظير فشله في ترجمة الفرص إلى أهداف، وكان بنزيمة قد أهدر فرصا ثمينة لتقليص الفارق، ففي الشوط الأول سدد كرة بالعارضة، وفي الشوط الثاني أهدر العديد من الفرص، خاصة حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة بهدفين نظيفين.ولم يظهر بنزيمة كثيرا في الشوط الثاني، وغاب عن الأحداث، ليقرر زيدان سحبه وتبديله بناتشو فيرنانديز، وكان زيدان قد دافع مرارا وتكرار عن اللاعب الفرنسي في ظل المطالبات بوضعه على دكة البدلاء لكن بنزيمة فشل في إثبات نفسه في الكلاسيكو، فحظي مجددا بانتقادات مشجعي البرنابيو.(العربي الجديد) 0

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