ختم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2017، بأفضل طريقة ممكنة، بتصدره قائمة الهدافين في جميع البطولات الأوروبية، وذلك بعد تسجيله هدفاً في مرمى ريال مدريد من ركلة جزاء في مباراة الكلاسيكو ظهر اليوم.



وساهم ليونيل ميسي في فوز برشلونة العريض على ريال مدريد في ملعب "سانتياغو برنابيو" بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك بعد تسجيله هدفاً من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً في بطولة الدوري الإسباني موسم 2017-2018.



ورفع ميسي عدد أهدافه التي سجلها مع فريق برشلونة في عام 2017 إلى 54 هدفاً في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، ليتفوق على عدد من النجوم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي والأوروغواياني إديسون كافاني.



وسجل رونالدو في عام 2017 مع ريال مدريد 53 هدفاً، وهو العدد نفسه الذي سجله البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، في وقت سجل المهاجم الأوروغواياني إديسون كافاني نفس العدد أيضاً واحتل المرتبة الرابعة في قائمة أفضل هدافي العام.



كما يتفوق ميسي على مهاجم فريق توتنهام الإنكليزي، هاري كين، الذي سجل 50 هدفاً في عام 2017، ليختم النجم الأرجنتيني هذا العام برقم تاريخي جديد، ويحصل على لقب هداف 2017 عن جدارة واستحقاق بسبب أدائه الباهر في جميع المباريات.



(العربي الجديد)