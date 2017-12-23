ستسلط الأضواء كالعادة على الغريمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في كلاسيكو السبت بين ريال مدريد وبرشلونة، وتبدو أرقام الثنائي متساوية قبل المواجهة المرتقبة في سانتياغو برنابيو، حيث سجل صاروخ ماديرا 53 هدفا في 2017 وهو نفس رصيد البرغوث.
وأحرز رونالدو 42 هدفا في 48 مباراة مع ريال مدريد بجانب 11 هدفا في 11 مباراة مع البرتغال، بينما سجل ميسي 49 هدفا في 56 مباراة مع برشلونة بجانب 4 أهداف في 7 مباريات مع الأرجنتين.
ومن علامة الجزاء سجل رونالدو 6 مرات مع الريال ومرتين مع البرتغال، مقابل 8 أهداف من ركلات جزاء لميسي مع البرسا وركلة مع الأرجنتين.
ويتساوى الاثنان في عدد الأهداف من داخل منطقة الجزاء بواقع 38 هدفا على مستوى الأندية، بينما يتفوق رونالدو على المستوى الدولي بتسعة أهداف من داخل المنطقة مقابل ثلاثة لميسي.
ويتفوق ميسي في الأهداف من خارج منطقة الجزاء بواقع 11 هدفا مع البرسا، مقابل 4 لرونالدو مع الريال وهدفين مع منتخب بلاده.
وسجل ميسي 5 أهداف من ركلات حرة مع البرسا فقط، بينما سجل رونالدو مرتين بهذه الطريقة مع الميرينغي ومرة مع البرتغال.
وبشكل عام يتفوق رونالدو في الفاعلية بواقع 53 هدفا في 59 مباراة، بينما سجل ميسي نفس العدد في 63 مباراة. ويبرع رونالدو بشكل هائل في ضربات الرأس فسجل 11 هدفا برأسه هذا العام، مقابل هدف واحد لميسي، كما يتغلب في أهداف القدم اليمنى بواقع 31 هدفا مقابل 7 لميسي.
لكن يمتاز ميسي في أهداف القدم اليسرى بشكل لافت بواقع 45 هدفا مقابل 10 أهداف لرونالدو. وفي المعدل التهديفي يتفوق رونالدو بمتوسط 1.05 هدف في المباراة الواحدة، مقابل 0.91 هدفا لميسي كل مباراة. وتبلغ نسبة انتصارات رونالدو عندما يشارك رونالدو 75.3% مقابل 75.6% لبرشلونة عند مشاركة ميسي.
(العربي الجديد)
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