شهد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، كثيراً من الأرقام القياسية التي لا بد من التوقف عندها، خاصة أنها ستبقى في ذاكرة الجميع، بعد فوز الثاني بنتيجة 0-3.
- تلقى سرجيو راموس بطاقة صفراء في المباراة وبات أكثر لاعب في تاريخ الكلاسيكو تعرضاً لهذا الموقف، حيث تجاوز مواطنه وقائد الفريق سابقاً فيرناندو هييرو الذي كان قد حصل على 20 بطاقة ملونة.
- تحصّل برشلونة على 11 ركلة جزاء من أصل 17 ركلة في الكلاسيكو مقابل ست ركلات فقط لريال مدريد.
- عادل الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رقم تشافي هيرنانديز (برشلونة) ودي ستيافنو (ريال مدريد) كثاني أكثر لاعب تحقيقاً للانتصارات في الكلاسيكو، حيث يتصدر خينتو الترتيب بـ21 انتصاراً.
- بات سرجيو راموس، قائد الميرنغي أكثر لاعبٍ تعرضاً للخسارة في الكلاسيكو بـ17 مرة بعدما تجاوز كلاً من سيغارا وسانشيز وراؤول في 16 مناسبة.
- انتصر برشلونة في ملعب سانياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، من عام 2009 حتى عام 2018، في سبع مواجهات من أصل 11 مواجهة.
- بعد فوز برشلونة رفع رصيده إلى 1417 نقطة في القرن الواحد والعشرين والمصادفة التاريخية هنا أن ريال مدريد يمتلك ذات الرصيد، الفريقان بالتالي متعادلان وخلفهما فالنسيا بـ1067 نقطة.
- للمرة الثالثة في التاريخ برشلونة يتجاوز حاجز الـ100 نقطة في موسم واحد، المرة الأولى كانت في عام 2010 حينها حقق 103، أما موسم 2012 فقد وصل إلى 103 أيضاً ثم في عام 2017 جمع 101.
(العربي الجديد)
- تلقى سرجيو راموس بطاقة صفراء في المباراة وبات أكثر لاعب في تاريخ الكلاسيكو تعرضاً لهذا الموقف، حيث تجاوز مواطنه وقائد الفريق سابقاً فيرناندو هييرو الذي كان قد حصل على 20 بطاقة ملونة.
- تحصّل برشلونة على 11 ركلة جزاء من أصل 17 ركلة في الكلاسيكو مقابل ست ركلات فقط لريال مدريد.
- عادل الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رقم تشافي هيرنانديز (برشلونة) ودي ستيافنو (ريال مدريد) كثاني أكثر لاعب تحقيقاً للانتصارات في الكلاسيكو، حيث يتصدر خينتو الترتيب بـ21 انتصاراً.
- بات سرجيو راموس، قائد الميرنغي أكثر لاعبٍ تعرضاً للخسارة في الكلاسيكو بـ17 مرة بعدما تجاوز كلاً من سيغارا وسانشيز وراؤول في 16 مناسبة.
- انتصر برشلونة في ملعب سانياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، من عام 2009 حتى عام 2018، في سبع مواجهات من أصل 11 مواجهة.
- بعد فوز برشلونة رفع رصيده إلى 1417 نقطة في القرن الواحد والعشرين والمصادفة التاريخية هنا أن ريال مدريد يمتلك ذات الرصيد، الفريقان بالتالي متعادلان وخلفهما فالنسيا بـ1067 نقطة.
- للمرة الثالثة في التاريخ برشلونة يتجاوز حاجز الـ100 نقطة في موسم واحد، المرة الأولى كانت في عام 2010 حينها حقق 103، أما موسم 2012 فقد وصل إلى 103 أيضاً ثم في عام 2017 جمع 101.
(العربي الجديد)
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